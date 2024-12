Infortunio sul lavoro: Maurizio Mazzeo morto a Milano in un impianto dell’Amsa

Tragedia sul lavoro a Milano. Maurizio Mazzeo, 52 anni, è morto in un impianto dell’Amsa, la società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani della città di Milano. In base ad una prima ricostruzione Maurizio Mazzeo sarebbe rimasto schiacciato tra il suo camion e un’auto. Sul posto, in via Zama, sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia di Stato e i vigili del fuoco di Milano.

Maurizio Mazzeo è morto mentre stava lavorando a bordo di un mezzo della società di raccolta rifiuti milanese. Il corpo dell’operaio di 52 anni è rimasto schiacciato tra il mezzo Amsa e un’auto parcheggiata, ed è stato estratto dai Vigili del fuoco del distaccamento di piazzale Cuoco, coadiuvati dall’Unimog. Era residente a Cernusco sul Naviglio.

Amsa esprime in una nota “profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Maurizio Mazzeo, deceduto a seguito di un incidente verificatosi nei pressi dell’impianto di via Zama”. Amsa ha “da subito assicurato la massima collaborazione alle autorità competenti per stabilire le cause di quanto accaduto”.