Suzzara. Francesco Capuano ucciso nel garage di casa: pensionato freddato a colpi di pistola

Una tragica vicenda si è consumata lunedì mattina a Suzzara, in provincia di Mantova, dove Francesco Capuano, un pensionato di 79 anni, è stato brutalmente ucciso a colpi di pistola. L’agguato si è verificato intorno alle 9 nel garage della sua abitazione, situata in via Biolcheria 13.

I fatti

Secondo le prime ricostruzioni, Francesco Capuano si era recato nel garage come ogni mattina per prendere l’auto e andare a fare la spesa. Insieme a lui c’era la figlia di 46 anni, che viveva nella stessa casa. Poco prima della tragedia, la donna era risalita in casa per recuperare qualcosa, lasciando il padre solo. Proprio in quel frangente, l’anziano è stato raggiunto da uno o più colpi di pistola alla testa mentre si trovava nell’abitacolo della sua auto, appena salito a bordo. Il corpo è stato ritrovato dai soccorritori riverso in una pozza di sangue all’interno del veicolo.

Le indagini

Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri del Comando di Gonzaga, supportati dai RIS di Parma, per cercare tracce e prove utili alle indagini. Presenti anche il comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Mantova, tenente colonnello Giorgio Feola, e il pubblico ministero di turno, Elisabetta Favaretti. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’omicidio e individuare il responsabile.

La vittima

Francesco Capuano, vedovo da tre anni, viveva con la figlia, mentre il figlio risiede in un’altra zona di Suzzara. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità locale, lasciando familiari e conoscenti attoniti per la violenza del gesto.

Ipotesi di movente

Al momento non si conoscono le motivazioni dietro l’omicidio, e le indagini sono in corso per chiarire se si tratti di un regolamento di conti, una vendetta personale o un atto isolato. Le autorità stanno anche verificando la presenza di telecamere di sicurezza nella zona per raccogliere ulteriori elementi.

Il caso resta avvolto nel mistero, ma gli inquirenti non escludono alcuna pista.