Cagliari. Approvato il Bilancio di previsione 2025-2027: nessun aumento di tasse per i cittadini

Nel pomeriggio di lunedì 23 dicembre 2024, il Consiglio comunale di Cagliari ha approvato il Bilancio di previsione 2025-2027. Un traguardo importante che conferma il percorso delineato dal Documento unico di programmazione (Dup) e rafforza l’impegno verso una gestione finanziaria responsabile e sostenibile.

La manovra prevede per il 2025 un valore complessivo di 502 milioni di euro, di cui 261 destinati alle spese correnti. Negli anni successivi si prospetta una graduale riduzione delle risorse: 484 milioni per il 2026 (257 milioni per le spese correnti) e 457 milioni per il 2027 (256 milioni per le spese correnti).

Il sindaco Massimo Zedda ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, lodando il lavoro di collaborazione all’interno del Consiglio: “Ringrazio, ancora una volta, la maggioranza e le opposizioni, il presidente della Commissione Bilancio Giovanni Porrà e gli uffici comunali. Questo ci consente di accelerare nel raggiungimento dell’obiettivo di spesa delle risorse europee, pari al 20% entro il 2025, così da ottenere una premialità. Circa 33 milioni di euro saranno ulteriormente investiti per lo sviluppo della città”, ha dichiarato il sindaco.

Nessun aumento di tasse per i cittadini

Nonostante i tagli imposti dallo Stato, che prevedono una riduzione di circa 1,3 milioni di euro della spesa corrente nel 2025 a causa del cosiddetto “concorso alla finanza pubblica”, l’Amministrazione comunale ha scelto di non aumentare le tasse per i cittadini cagliaritani. “Abbiamo lavorato per garantire un bilancio sostenibile, senza gravare ulteriormente sulle famiglie”, ha sottolineato Zedda.

Investimenti per politiche sociali e fragilità

Particolare attenzione è stata riservata alle politiche sociali, con circa 2 milioni di euro destinati al sostegno delle persone in condizioni di fragilità, disagio socioeconomico o rischio di emarginazione. Le risorse saranno utilizzate anche per iniziative volte alla prevenzione e alla promozione del benessere sociale, rafforzando la rete di servizi per la comunità.

Risorse europee e crescita sostenibile

L’approvazione del Bilancio, nei termini previsti dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Tuel), rappresenta un traguardo che non si verificava da oltre vent’anni a Cagliari. L’Amministrazione rinnova così il proprio impegno per una gestione orientata alla crescita sostenibile, puntando al massimo utilizzo delle risorse europee e al miglioramento della qualità dei servizi per i cittadini.