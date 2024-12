Il Patriarca: ipotesi di una terza stagione? Il finale italiano diverge dall’originale spagnolo

Si è conclusa su Canale 5 la seconda stagione de Il Patriarca, serie diretta e interpretata da Claudio Amendola. Nonostante una media di share del 13,06% nelle prime cinque puntate, la produzione ha comunque lasciato il segno grazie al personaggio sfaccettato di Nemo Bandera. Tuttavia, il futuro della serie appare incerto, specialmente alla luce degli ascolti poco soddisfacenti.

L’ultimo episodio ha visto il culmine del conflitto tra Nemo e Raoul Morabito (Federico Dordei), con quest’ultimo pronto a eliminare il suo avversario e la figlia Nina (Giulia Schiavo). Tuttavia, il tentativo fallisce: Daniel (Giorgio Belli), pur non riuscendo a sparare alla donna che ama, sacrifica la propria vita per proteggerla, mentre Raoul viene ucciso dallo storico rivale.

La puntata finale ha portato Mario (Raniero Monaco Di Lapio) a dichiarare il suo amore per Lara (Neva Leoni), ma la relazione porta conseguenze: Serena (Antonia Liskova), scoperta la verità, li allontana entrambi. Nel frattempo, Elisa (Giulia Bevilacqua), nemica giurata di Nemo, sfrutta Mario rivelandogli che fu proprio il Patriarca a uccidere suo padre. Tuttavia, la scoperta si rivela fatale per Mario, che viene ucciso da Nemo con l’appoggio della famiglia dopo essere stato incastrato per l’omicidio di Carlo.

Il finale italiano ha chiuso molte trame, ma ha lasciato aperta la possibilità di un ritorno per Nemo, diversamente dalla serie spagnola Vivir sin permiso. Nell’originale, infatti, la seconda stagione si conclude con la morte del protagonista, ucciso dall’amico Ferro in seguito al peggioramento dell’alzheimer.

Nonostante questa divergenza, gli ascolti in calo potrebbero rendere improbabile una terza stagione. Tuttavia, il finale aperto lascia ancora spazio a speculazioni.