Barcellona Pozzo di Gotto. Maria Calabrese e la figlia Aurora morte in un incidente in A2 a Mormanno

Tragedia della strada in A2, l’Autostrada del Mediterraneo, in prossimità dello svincolo di Mormanno (Cosenza), in direzione Nord. In un incidente stradale hanno perso la vita Maria Calabrese (39 anni) e la figlia Aurora (10 anni), originarie di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). In auto viaggiavano anche il marito e il figlio di 3 tre anni.

Coinvolte 11 vetture, un autoarticolato, un pullman ed un furgone. Sono otto le persone rimaste ferite ma non sarebbero in gravi condizioni. In base a quanto emergo nell’incidente si sarebbe generato un tamponamento a catena che ha coinvolto numerosi mezzi. L’autobus è rimasto coinvolto in modo lieve per cui non si segnalano feriti gravi tra i passeggeri.