Perugia. Antonello Lamanna è il nuovo presidente dell’Associazione “Amici della Calabria e dell’Umbria”

Con un passaggio di consegne per acclamazione, Antonello Lamanna è stato nominato nuovo Presidente dell’Associazione “Amici della Calabria e dell’Umbria” (AMCU), succedendo al giudice Pietro Abbritti, fondatore e ora presidente onorario.

L’AMCU, fondata il 18 aprile 1988, rappresenta da decenni un punto di incontro tra due regioni dall’identità culturale unica e complementare. La guida di Pietro Abbritti, coadiuvato dai soci fondatori tra cui Rosario Cordiano, Francesco Costabile, Salvatore Maffei, Gianfranco Garritano, Ernesto Imbrogno, Carmelo Caratozzolo, Emilio Serra ed Enrico Gigliotti, ha trasformato l’Associazione in un catalizzatore di iniziative culturali che spaziano dalla valorizzazione del patrimonio storico e archeologico alla promozione di letteratura, musica, cinema e arti visive..

Nel commentare la sua nomina, Lamanna ha dichiarato: «È un onore e un privilegio ricevere questa responsabilità. Ringrazio il giudice Abbritti per la sua visione e il suo impegno che hanno reso l’AMCU una realtà di grande valore. Il nostro obiettivo sarà consolidare quanto costruito, ma anche esplorare nuovi orizzonti, rendendo ancora più intensa la connessione culturale tra Calabria e Umbria. L’Associazione continuerà a essere un ponte di dialogo e creatività per chiunque voglia condividere insieme a noi progetti culturali di grande valore».

Antonello Lamanna, giornalista e Dottore di Ricerca (Ph. D) in “Antropologia e Semiotica del testo” presso l’Università per Stranieri di Perugia, vanta una lunga esperienza nel campo della comunicazione e dell’editoria scientifica. Con un ampio curriculum di pubblicazioni, tra cui monografie, saggi e documentari sulle tradizioni popolari del Centro e del Sud Italia, Lamanna si presenta come una figura capace di coniugare rigore scientifico e passione culturale.