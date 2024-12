Salvini: assolto per aver fermato l’immigrazione di massa e difeso il mio Paese

Il tribunale di Palermo ha assolto Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio nel processo relativo alla vicenda della nave dell’ONG spagnola Open Arms. Il giudice ha ritenuto che il fatto non sussistesse. Salvini, all’epoca ministro dell’Interno, era accusato di avere impedito illegittimamente l’ingresso a Lampedusa di 147 migranti soccorsi in mare dalla nave nel 2019.

Dopo l’assoluzione, Salvini ha espresso soddisfazione, dichiarando: “Sono felice. Dopo tre anni ha vinto la Lega, ha vinto l’Italia”. Ha inoltre sottolineato che “difendere la patria non è un reato, ma un diritto, ribadendo la sua determinazione a proseguire con la sua agenda politica. Salvini ha anche aggiunto che la sentenza rappresenta una vittoria non solo per lui, ma per l’idea di un Paese che rispetta le regole e i controlli, opponendosi a chi sfrutta l’immigrazione per fare politica”.

L’assoluzione è stata salutata da un lungo applauso da parte dei sostenitori presenti in aula, tra cui la fidanzata Francesca Verdini, visibilmente commossa. La sentenza è stata definita dall’avvocato e senatrice della Lega, Giulia Bongiorno, una “sentenza di assoluzione senza se e senza ma”. Nel processo, la Procura aveva chiesto una condanna a sei anni di carcere, mentre le parti civili avevano richiesto un risarcimento di un milione di euro.