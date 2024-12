Si chiama “Gabbass” il nuovo progetto di Gabbo

Dal 13 dicembre 2024 sarà disponibile su tutti i digital store “GABBASS”, il nuovo EP di GABBO, il bassista della formazione Cor Veleno.

Un vero e proprio omaggio alla tradizione Jazz. Con questo EP Gabbo ripropone in versione solo strumentale dei classici della musica internazionale. Con “Gabbass” il bassista romano vuole osare.

Tre i brani a costituire la tracklist di questo progetto: “Miss You”, l’iconica canzone dei Rolling Stones; “Human Nature” portata al successo dal re del pop Michael Jackson; ed in fine “Come Together” dei The Beatles. “GABBASS” punta alla riscoperta della musica che ha segnato un’intera generazione, con l’obbiettivo di appassionare nuovi ascoltatori spingendoli verso la conoscenza e lo studio dei grandi classici della musica moderna e contemporanea.

La cover del progetto è stata realizzata da Ivan “Ibbanez” Dondello.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Amo ascoltare molta musica, e spesso mi appassiono a brani che appartengono a generi diversi da quello che più mi rappresenta nel sound e nello stile. Mi piace mettermi alla prova. Insieme a mio fratello d’arte, Squarta, iniziamo a produrre, suonare ed arrangiare con il nostro sound grandi classici del Pop, del Rock e del Jazz. Questo è quello che c’è alla base del progetto, con le varie sfaccettature che ne fanno parte e che man mano avrete modo di ascoltare”.

TRACKLIST

MISS YOU

HUMAN NATURE

COME TOGETHER

Biografia

Gabriele (Gabbo) Centofanti [Bassista/ Produttore] già dal 1999 svolge attività concertistica con diverse formazioni spaziando tra vari generi musicali (dalla musica classica al rock, passando per il funk/jazz e il pop) fino ad arrivare al rap, genere del quale diventa uno dei maggiori esponenti musicali grazie alla collaborazione iniziata nel 2006 e tutt’ora in essere con la storica band dei Cor Veleno, inizialmente formata da Primo, Grandi Numeri e Squarta e diversi anni dopo da Gabbo stesso.

Nel 2008 Squarta & Gabbo fondano ”Rugbeats”, studio di produzione musicale che ha prodotto e collaborato con numerosi artisti della scena rap e non. Tra i vari spiccano i nomi di: Coez, Gemitaiz, Madman, Fabri Fibra, Franco126, MezzoSangue, Roy Paci, Giuliano Sangiorgi, Jovanotti, Marracash, Mostro, Clementino, Colle der Fomento, Tormento, En?gma, Raiz, Gemello, Cranio Randagio, Rancore, Tre Allegri Ragazzi Morti e molti altri.

La forte passione per il jazz e la musica R&B ereditata da suo padre trombettista e la grande passione per il rap, portano Gabbo a dare vita a vari progetti musicali Nu-Jazz e a collaborare con alcuni dei più grandi nomi del Jazz nazionale ed internazionale come Massimo Moriconi, Danilo Rea, Emilia Zamuner ed altri.