“Io e te” è il nuovo singolo di Giuseppe Cofone

Da venerdì 20 dicembre 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “IO E TE”, il nuovo singolo di GIUSEPPE COFONE.

“Io e Te” è un brano che racconta una storia d’amore autentica e intima, concentrandosi sul desiderio di evadere dalla routine quotidiana per vivere una relazione serena e appagante. Il pezzo esplora le sfumature di un legame semplice e profondo tra due persone, simboleggiato dall’immagine di un abbraccio che si staglia su uno sfondo di vita condivisa. La coppia “io e te” diventa un microcosmo in cui gli innamorati si perdono nel mondo e, insieme, scrivono le pagine di un sogno. Gli arrangiamenti della canzone sono stati curati in collaborazione con Massimo Satta, mentre il mix e il mastering sono stati realizzati da Salvatore Longobucco. Grazie a questi preziosi contributi, il brano acquisisce una sonorità pop leggera che rispecchia perfettamente lo stile di Giuseppe Cofone. Le grafiche e la copertina sono a cura di Angelo Riforma.

Roberto Cannizzaro, CEO di Roka Music, ha commentato il brano con parole che ne evidenziano l’essenza: “Io e te è un brano semplice e significativo, con un impatto concreto. La sua leggerezza pop si sposa perfettamente con la sensibilità dell’artista, creando una connessione immediata con l’ascoltatore”. Questa dichiarazione mette in risalto l’approccio diretto e autentico dell’artista, capace di trasmettere emozioni sincere attraverso una melodia coinvolgente.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Io e te è un brano che per me ha un significato profondo, e voglio dedicarlo a mio zio, che è venuto a mancare poco prima dell’uscita del singolo. È stato lui la persona che ha sempre creduto più di chiunque altro in me e nella mia musica. Ogni nota e ogni parola del brano sono per lui, perché anche nei momenti più difficili, è stato il suo incoraggiamento che mi ha dato la forza di andare avanti. Credo che, in qualche modo, lui sia ancora con me, in ogni passo che faccio in questo percorso musicale”.

Il videoclip di “Io e Te” celebra l’amore nella sua forma più universale e autentica, trasmettendo emozioni senza tempo. La performance di Giuseppe Cofone, intensa e coinvolgente, diventa il filo conduttore che unisce tutte le storie d’amore raccontate nel video, creando un dialogo silenzioso tra musica e immagini. Il cuore pulsante del progetto risiede nelle sensazioni evocate dalle immagini, che accompagnano l’interpretazione dell’artista. Ogni scena è un tributo ai piccoli gesti quotidiani e ai momenti indimenticabili che definiscono l’amore in tutte le sue sfumature: dalle prime emozioni di una giovane coppia agli sguardi complici di chi ha condiviso una vita insieme. Attraverso ad una fotografia calda e avvolgente, il video esalta la semplicità dell’amore come forza universale, capace di superare ogni barriera di tempo e differenze. Non è solo una celebrazione della musica, ma anche un invito a riscoprire la bellezza del condividere la vita con qualcuno. Questo video punta dritto al cuore di chi lo guarda, ricordando che l’amore, in tutte le sue forme, è la forza più potente che ci unisce e ci rende umani.

“Durante le registrazioni di Io e te, mi sono presentato con un misto di emozioni. All’inizio, sentivo un po’ di tensione, come se volessi che tutto riuscisse al meglio, e questo mi rendeva un po’ rigido. Ma l’atmosfera si è subito alleggerita grazie all’allegria dei musicisti e del team di Roka Music, che mi hanno accolto con un entusiasmo travolgente. Un momento che ricordo con il sorriso è stato durante le riprese video: mentre stavamo cercando di mantenere un’aria seria per una scena particolarmente intensa, qualcuno ha iniziato a improvvisare delle battute e dei piccoli sketch che ci hanno fatto ridere a crepapelle. In un attimo, ogni tensione è sparita, e ho potuto rilassarmi completamente, lasciandomi coinvolgere dall’energia positiva che ci circondava”, commenta Giuseppe Cofone.

Biografia

Giuseppe Cofone è un cantautore pop italiano, nato ad Acri il 9 settembre 1984. La sua passione per la musica emerge fin da giovanissimo, quando comincia a cantare spontaneamente. Nel 2000, ancora autodidatta, si avvicina alla scrittura musicale, componendo i suoi primi brani che riflettono già il suo desiderio di esprimere emozioni e raccontare storie personali.

Cofone trova ispirazione in artisti italiani come Vasco Rossi, i cui testi e interpretazioni intense lo influenzano profondamente, spingendolo a esplorare tematiche intime e riflessive attraverso la musica. Per affinare le sue abilità vocali, frequenta anche corsi di canto nel suo paese natio, dove costruisce le basi del suo stile interpretativo.

Nel 2019 pubblica il suo primo singolo, “Liberi”, una canzone pop che esprime il desiderio di libertà e autenticità, un tema ricorrente nel suo repertorio. Due anni dopo, nel 2021, esce “Il mio cuore fra le dita”, un brano più introspettivo, che esplora le complessità delle emozioni e delle relazioni umane. Entrambe le canzoni ottengono una buona accoglienza e consolidano la sua presenza nel panorama musicale indipendente.

Grazie alla collaborazione con Prima Records, Giuseppe avvia un percorso discografico più strutturato, e nel 2024, con il supporto di Roka Music, amplia ulteriormente la sua carriera musicale, esplorando nuove sonorità e progetti che riflettono la sua evoluzione artistica. Cofone è oggi un cantautore che continua a raccontare, con passione e autenticità, le sfumature della vita attraverso la sua musica.

