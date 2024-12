Sonofortunato: “Anche stasera”, il singolo d’esordio

Dal 27 dicembre2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Anche stasera”, il primo singolo di sonofortunato.

“Anche stasera” è un brano che racconta l’intensità di una relazione tormentata, segnata da alti e bassi, incertezze e momenti di passione travolgente. Con una scrittura cruda e senza filtri, il pezzo esplora la difficoltà di abbandonare qualcuno che, nonostante le ferite causate, resta impossibile da dimenticare.

Il protagonista cammina da solo nella notte, immerso in un caos di emozioni contrastanti, alla ricerca di una verità che sembra sfuggire. La canzone si sviluppa come un viaggio emotivo: dal dolore del ricordo, alla consapevolezza del desiderio di ricominciare, nonostante tutto. “Anche Stasera” è un atto di resistenza, un inno alla continua lotta tra il cuore e la mente, tra l’amore che ci imprigiona e il bisogno di liberazione.

Con un ritornello che rimane impresso, il brano mescola melodia e poesia, mentre l’atmosfera che si crea racconta di un amore che, pur tra le sue imperfezioni, rimane vivido e presente. Un richiamo al passato, alla memoria di chi siamo stati e a ciò che ci lega, che in qualche modo non riesce a sciogliersi. Il risultato è un pezzo che parla di resilienza emotiva e di rinascita, senza mai perdere la sua componente di vulnerabilità.

L’artista commenta così la nuova release: “Cammino da solo nella notte, immerso in un caos di emozioni, cercando una verità che continua a sfuggirmi.”

Biografia

Fortunato Cugliari, in arte sonofortunato, è un giovane cantautore originario di Vibo Valentia. La sua passione per la musica è nata spontaneamente, quasi per caso, ma col tempo è diventata una parte essenziale della sua vita. Dopo aver scritto e composto le sue prime canzoni, ha deciso di condividere la sua voce con il pubblico, debuttando con il singolo “Anche Stasera”.

Un momento significativo nel suo percorso artistico è la partecipazione a X Factor Albania (attualmente in corso), un’esperienza che gli sta permettendo di farsi conoscere da un pubblico più vasto e di confrontarsi con una giuria e un’audience esigenti.

Nonostante sia solo all’inizio della sua carriera, Fortunato dimostra una grande determinazione a crescere e migliorarsi. Con la voglia di continuare a scrivere e condividere la sua musica, mira a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi, con una scrittura sincera e un sound che unisce sonorità moderne a toni genuini, Fortunato punta a trasmettere emozioni vere a chi lo ascolta.

“Anche stasera” è il primo singolo di sonofortunato disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 27 dicembre 2024.