San Felice a Ema: famiglia composta da genitori e un bambino di 10 anni trovata morta in una villetta

Non ci sono parole. San Felice a Ema, frazione alle porte di Firenze, è sotto choc. Una famiglia composta da genitori e un bambino di 10 anni è stata trovata morta in una villetta immersa nelle campagne, denominata Villa di Mezzacosta. L’altra figlia piccola, 6 anni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer. Sono stati rilevati gravi danni, soprattutto a livello cardiaco. La piccola è in prognosi riservata ed è in pericolo di vita.

Tra le ipotesi è che siano stati intossicati dal monossido di carbonio, a causa della caldaia o di una stufa difettosa. I vigili del fuoco non hanno fatto intervenire le forze dell’ordine subito perché sospettavano ci fosse monossido di carbonio in circolo. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, volanti della polizia e ambulanze.

Nell’abitazione, una villa che si trova in una zona verde alle porte della città, vivrebbero due famiglie. Sono stati i Vigili del Fuoco i primi ad arrivare, estraendo dalla casa le quattro persone che non rispondevano agli appelli. Immediate le manovre di rianimazione, ma per tre dei quattro occupanti non c’è stato nulla da fare.

In base alle prime informazioni, le vittime sono un uomo, la sua compagna di origini brasiliane e il figlio di lui. La bambina ricoverata al Meyer, anche lei brasiliana, sarebbe invece la figlia della donna. La piccola è in condizioni disperate, avrebbe riportato danni a livello cardiaco ed è in pericolo di vita.