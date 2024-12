Michee: dal 27 dicembre “Dolce far niente”

Dal 27 dicembre2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica “Dolce far niente”, il nuovo singolo di Michee che anticipa l’uscita dell’ep prevista nella primavera del 2025.

“Dolce far niente” è un brano che racconta un momento di stanchezza e frustrazione in cui Michee desidera allontanarsi dalla frenesia della vita quotidiana. È stanco della routine e del bombardamento costante da parte dei social media e dei dispositivi elettronici, e sogna di disconnettersi completamente. L’idea di “guardare le stelle senza essere distratto dai media” simboleggia il bisogno di pace e di tornare a cose semplici e naturali.

Il brano musicale descritto passa da una fase iniziale di rilassamento (simbolizzata dalla “sofficità”) a una ritmica che esprime la gioia e il benessere che Michee prova una volta che è riuscito a raggiungere il suo obiettivo: il “dolce far niente”, ovvero lo stato di tranquillità e serenità che deriva dall’allontanarsi dallo stress quotidiano. In pratica, il passaggio musicale rappresenta il cambiamento nell’umore e nella condizione mentale di Michee, da un momento di stanchezza a uno di piena soddisfazione.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Non vedevo l’ora di staccare la spina e uscire dalla routine. L’ho finalmente fatto con una vacanza in Asia. Anche se la foto della copertina è stata scattata con un cellulare durante quel viaggio, ho limitato al minimo l’uso della tecnologia e mi sono reso introvabile dalla quotidianità”.

Biografia

Michee nasce a Zurigo, ma ha origini lucane. All’età di sei anni, suo nonno gli regala una fisarmonica, e da lì nasce la sua passione per la musica. Dopo anni di esibizioni in piano bar e orchestre, continua a scrivere canzoni che per molto tempo rimangono nel cassetto. Dopo aver scritto brani per Billy Todzo, Larry Woodley e Dhenibe, arriva finalmente il suo esordio con i primi singoli Voglia di Te, Elettrica, Tu Ce Faci e Quante Vite Costa. Nel 2021, un articolo su L’Espresso anticipa il video di Tu Ce Faci. Wonderland Magazine pubblica l’anteprima del video di Pennies, una ballata in inglese. La prima radio nazionale svizzera, SRF 1, gli dedica una puntata della trasmissione Swissmade, con un’intervista e la presentazione delle sue canzoni. L’obiettivo di Michee è raggiungere il maggior numero di persone con la sua musica e trasmettere emozioni.