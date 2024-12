El Yoyo: “Escapate con migo”, il nuovo singolo

È disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “Escapate con migo”, il nuovo singolo di El Yoyo prodotto da Hola Lola Production.

“Escápate con Migo” è il singolo più intimo e introspettivo dell’artista El Yoyo. Questo brano vuole essere un inno al vero amore, ma non a quello ideale o convenzionale, piuttosto, celebra l’amore che nasce tra i giovani, spesso breve ma sincero, e che insegna importanti lezioni di vita. Quando Yoyo scrisse questa canzone nel 2021, era ancora nel pieno della sua adolescenza e, quindi, poco esperto in temi amorosi. Tuttavia, sapeva che quello che aveva provato per una sua passata frequentazione era genuino e profondo: “come un fuoco caldo che ti strappa il cuore dal petto”, dice l’artista.

Yoyo riconosce di non essere ancora pronto per un’emozione così intensa, infatti la relazione non ha un lieto fine. Tuttavia, ha voluto trasformare questo mix di emozioni, piacevoli e dolorose, in un testo che racconta la sincerità e la forza di quei sentimenti. Il brano non è solo un racconto personale, ma un testo universale nel quale chiunque possa riconoscersi: il coraggio di un ragazzo giovane che, nonostante le prese in giro degli amici, decide di amare sinceramente, anche in un mondo sempre più finto e superficiale, dove il valore delle emozioni spesso dipende da like sui social. Per Yoyo, tutto questo è sbagliato. Con “Escápate con Migo”, vuole incoraggiare i giovani (e non solo) a lottare per l’amore, a non arrendersi anche quando il cammino è difficile, e a essere sinceri nei propri sentimenti, anche a costo di combattere contro il mondo.

Commentano gli artisti a proposito del brano:

“Questo sicuramente fra i pezzi ed i brani che abbiamo fatto uscire è il più significativo per noi, sia dal punto di vista artistico, ma soprattutto dal punto di vista personale! Chiunque in questo pezzo può rispecchiarsi, infatti al momento dell’ascolto finale prima della pubblicazione ci ha sorpreso come a tutti noi fosse arrivato forte e chiaro il messaggio della canzone, ma allo stesso tempo erano considerazioni o immagini completamente diverse fra loro, proprio perché questo singolo ha la forza di adattarsi e vestire in maniera unica e personale a chiunque. Siamo certi che anche tutti voi apprezzerete questo forte inno all’amore sincero e travolgente. Dal punto di vista dell’arrangiamento siamo andati a colpo sicuro lasciando molto semplice e ‘scarna’ la parte strumentale proprio per valorizzare le note calde della chitarra e il Lyric estremamente emozionante di Yoyo. Nonostante sia già un pezzo edito del 2021 ci siamo resi conto che anche ascoltandolo infinite volte, soprattutto a distanza di tempo, non stanca mai; non vi nascondiamo che nei momenti più bui questo pezzo ci scalda come un caldo abbraccio. Purtroppo non ha avuto la presa che speravamo, ma sicuramente in questo caso non sono i numeri che ci fanno piacere questo pezzo, bensì proprio la forte vibrazione che ci crea ogni volta che l’ascoltiamo, anche se a distanza di molto tempo o se riprodotta in consecutiva per ore! Il nostro lavoro più bello del quale andiamo moooolto fieri; anche il video è magnifico e rispecchia a pieno la linea della canzone; d’altronde già anni fa avevamo collaborato con Matteo del gruppo Brade e come già sapevamo ci avrebbe stupito… cosi hanno fatto” (Hola Lola Production)

“Chi mi conosce sa che i miei ascolti ed i miei generi musicali si spostano altrove e non in queste sonorità, ma non vi nascondo che ogni tanto mi rifugio in brani di questo genere per cercare ordine dentro di me o semplicemente per trovare un po di pace nei momenti difficili; in più era da un po che volevo scrivere un pezzo d’amore. Appena Marcelo e Oliver mi hanno fatto ascoltare la bozza della strumentale ho subito voluto accettare la sfida, anche perché ascoltando le note di questa canzone ho subito pensato di inserire il testo che avevo scritto anni fa quando ero rimasto scottato da un forte amore, infatti nelle note del telefono sono pieno di testi di canzoni mai uscite o mai realizzate che “prendono la polvere”; ma a volte deve andare cosi. Se all’epoca non avessi scritto e conservato quel pezzo oggi non potrei vantare di un singolo cosi forte sia a livello sonoro ma anche a livello emotivo. Sono estremamente contento del risultato… esperienza che porterò sempre con me nel mio cuore.” (El Yoyo)

Il videoclip di “Escapate con migo” è stato diretto con grande attenzione dal team di Brade Film, composto da Matteo Bottoni (regista e operatore), Edoardo Meco (DOP) e Nicola Faes Belgrado (operatore e montatore), che ha curato inquadrature e colori per creare un’atmosfera cinematografica. La storia, semplice ma intensa, segue Yoyo mentre riflette su una storia d’amore passata, immerso in ambienti bui e cupi. Le immagini sono un mix di riprese ferme e in movimento, senza risultare pesanti, e l’audio è intimo, riflettendo l’introspezione del protagonista. La cura dei colori e delle luci calde conferisce morbidezza e pace al video, nonostante l’oscurità che prevale. L’intento era far sembrare il video più un cortometraggio che un videoclip, dando profondità al tema dell’amore e del ricordo.

Gli Hola Lola Production sono artisti e produttori nei generi Reggaeton, Trap e Pop. Marcelo e Oliver Araya rappresentano due generazioni diverse ma unite dalla passione per la musica e dalle loro radici italo-cilene. Marcelo Araya, nato in Cile il 10 maggio 1972, e suo figlio Oliver Araya, nato a Negrar (Verona) il 15 agosto 1999, condividono l’obiettivo di trasmettere la loro visione musicale unica.

Dal 2019, hanno maturato esperienze significative collaborando con studi e etichette discografiche italiane come Fonoprint, Aemme Recording Studio e Saifan Group. Nel 2020 hanno iniziato un percorso indipendente, curando le produzioni dell’artista El Yoyo. A partire dal 2022, hanno intrapreso una nuova direzione, dedicandosi anche alla loro carriera artistica e pubblicando inediti personali, con occasionali collaborazioni.

Polistrumentisti di talento, Marcelo è chitarrista folk, percussionista e cantante, mentre Oliver è beatmaker, batterista e multipercussionista, portando ciascuno le proprie competenze per creare un sound distintivo e originale.

EL YOYO: Yorfran Martinez, in arte ‘El Yoyo’ o ‘YoyoMundial’, classe 2003 è un poliedrico e completo artista italo-dominicano nato in Italia da genitori dominicani, spostatosi poi per vivere la sua infanzia nella terra d’origine dei genitori nella Repubblica di Santo Domingo più precisamente a Nagua, ritornato nel 2018 circa in Italia con la famiglia per trovare fortuna, in particolare Yoyo in questi anni sviluppa la sua passione ed il suo interesse per la musica più in particolare per il rap ed il freestyle, passione che da quando è piccolo coltiva tra sfide di freestyle con gli amici del suo ‘Barrio’ e infiniti testi archiviati nelle sue note. Artista urbano, nato dalla commistione principalmente della musica urbana locale come il Dembow e della musica urbana mondiale come la trap e la drill, ma questo non lo spaventa per esplorare e sperimentare in altri campi musicali come il pop (esempio Escapate Con Migo). Nel 2019 inizia la collaborazione con lo studio musicale Hola Lola Production pubblicando diversi singoli; nel 2022 decide di inoltrarsi in nuove acque iniziando un percorso come artista indipendente.