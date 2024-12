L’importanza della psicoanalisi per il benessere psicologico

Parlare di psicoanalisi nel 2024 può sembrare anacronistico, specialmente se accostiamo questo approccio ad altri metodi di cura più recenti adottati dagli psicoterapeuti italiani.

Eppure, lungi dall’essere la semplice “teoria freudiana”, la psicoanalisi del terzo millennio poco ha a che fare con i luoghi comuni che la caratterizzano: paziente rigorosamente sdraiato sul lettino, terapeuta in religioso silenzio e in attesa che le parole escano dalla bocca del paziente, gran parte delle “colpe” attribuite alla sfera sessuale.

Proprio perché ci sono molti psicoanalisti che ricevono migliaia di pazienti ogni giorno in Italia, e considerando la lunga scia di luoghi comuni che accompagna questo approccio, abbiamo deciso di dedicare un articolo all’argomento. E lo facciamo facendoci aiutare da Chiara Sotgiu, psicologa e psicoterapeuta a Verona, la quale da anni utilizza l’approccio psicoanalitico per curare i propri pazienti.

Cos’è la psicoanalisi e come si è evoluta negli ultimi anni

La teoria psicoanalitica fa riferimento a Sigmund Freud, padre appunto della psicoanalisi e figura scientifica a cui tutta la moderna psicologia deve tanto.

Secondo questa teoria gran parte dei disturbi psicologici, dalle forme più lievi alle vere e proprie psicosi, traggono origine dall’inconscio. Con questo termine viene indicata la parte della sfera mentale non direttamente soggetta a controllo da parte della ragione.

Detto in altri termini, appartengono al mondo dell’inconscio tutti i desideri, le emozioni, i ricordi e i pensieri rimossi o repressi dalla mente razionale.

Secondo questa teoria, dunque, qualsiasi contenuto a sfondo sessuale o aggressivo, per non parlare dei traumi di cui non si ha memoria razionale, è responsabile di gran parte dei disturbi psicologi di un soggetto.

La psicoanalisi oggi

Negli anni la psicoanalisi si è evoluta, anche se alcuni luoghi comuni vengono spesso associati a questa teoria. A caratterizzare la psicoanalisi ci si è messo anche il cinema, per cui non sono rare le scene nelle quali il paziente si trova steso sul lettino che parla, ascoltato da uno psicoanalista con penna e taccuino per prendere appunti.

La psicoanalisi attuale, come sottolinea la dottoressa Sotgiu, pur non tradendo le proprie origini si è evoluta tanto da essere adottata da moltissimi terapeuti.

Ad esempio, rispetto al passato il rapporto tra psicoterapeuta e paziente è molto cambiato, ponendosi su un livello più alla pari e dando maggior spazio alle interazioni.

Un altro punto che pone una distanza netta tra il passato e il presente coincide con una visione della vita sostanzialmente più ottimista, oltre che con una maggiore dose di flessibilità e creatività nell’intero processo terapeutico.

La psicoanalisi contemporanea, in conclusione, rispetto al passato ha tratto giovamento dalle influenze con altri approcci, oltre che dalla “contaminazione” con diversi orientamenti culturali.

Chiara Sotgiu, infine, pone l’attenzione su un aspetto che può sembrare marginale ma non lo è affatto. Rispetto a una visione della psicoanalisi di stampo patriarcale, oggi molte donne decidono di diventare psicoanaliste.

La psicoanalisi del terzo millennio, dunque, è tutt’altro che superata e mira a dare un aiuto concreto alle persone che soffrono di ansia, depressione, attacchi di panico e altre patologie che rendono la vita quotidiana davvero difficile.