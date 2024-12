“Il mio miglior nemico” è il nuovo singolo di Joe Barbieri

Dal 20 dicembre2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Il mio miglior nemico”, il nuovo singolo di Joe Barbieri che anticipa il nuovo album “Big bang” che vedrà la luce il 18 aprile 2025.

Il 18 aprile 2025 uscirà “Big Bang”, il settimo album di inediti di Joe Barbieri. Ad anticiparlo è il singolo “Il Mio Miglior Nemico”, che verrà lanciato venerdì 20 dicembre 2024 su tutte le piattaforme di streaming, ma anche… nello spazio profondo. Sì, avete capito bene: verso l’infinito e oltre.

Barbieri ha deciso di fare un inatteso regalo di Natale ai suoi numerosi fan sparsi per il mondo (e, chissà, forse anche per l’universo?) con la pubblicazione del nuovo brano. Il giorno successivo, durante il solstizio d’inverno, Il Mio Miglior Nemico verrà trasformato in codice binario e trasmesso nel cosmo a una frequenza di 9,95 kHz grazie alla parabola di 11 metri del Centro Spaziale del Fucino.

“Il Mio Miglior Nemico” è un funk sensuale e magnetico, che introduce nuove e audaci sfumature nel già raffinato universo musicale di Barbieri. Il brano si apre senza esitazioni, portando subito l’ascoltatore nel cuore di una storia d’amore incerta, raccontata con ironia e leggerezza. Il testo è un piccolo gioiello, arguto e delicato, ma è il groove irresistibile a catturarti, implorandoti di memorizzare melodia e parole. E di cantarle, ovunque tu sia – anche tra le galassie.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Sono sempre stato un appassionato di astronomia, il titolo del mio futuro album (Big Bang) lo racconta. E sapere che Il Mio Miglior Nemico, la mia nuova canzone, sarà trasmessa nello spazio profondo mi regala un enorme brivido, immaginando di poter essere in qualche modo accanto lei in quel viaggio. Ma rimanendo coi piedi sulla terra a parlar di musica posso dire che pur rimanendo quello di sempre – legato alla canzone d’autore, al jazz, alla world – sento di essere sempre pronto a cercare. A ricercare. Dopo oltre trent’anni di strada, il mio percorso non ho mai avuto un solo giorno il ‘beneficio’ del pilota automatico e, pur rischiando di sbagliare strada, amo profondamente inoltrarmi in tutti i territori in cui possa sentirmi terribilmente vivo. E questa canzone credo ne sia una prova.”

Il videoclip di “Il mio miglior nemico” evoca un’esperienza interattiva e poetica, in cui il tema centrale è la comunicazione e la scoperta. Il “chiamarsi” e “rispondersi” rappresentano un dialogo, reale o metaforico, che si sviluppa in modo graduale e nascosto. L’idea di uno “scambio epistolare” allude a una corrispondenza scritta o simbolica, come se i partecipanti lasciassero e trovassero messaggi lungo un percorso.

La caccia al tesoro è il contesto ludico: frasi disseminate lungo le stradine del paese diventano indizi o frammenti di una storia più grande. Ogni frase è un tassello che contribuisce alla costruzione di un puzzle, un quadro che si rivela poco a poco. Solo alla fine, quando tutti i pezzi trovano il loro posto, emerge il significato completo o il “pezzo mancante” che porta alla conclusione del viaggio.

Biografia

Dopo aver celebrato sui palchi di tutto il Paese i propri trent’anni di carriera ed aver dedicato un album ed un tour devoti alla tradizione musicale con la quale è cresciuto – ovvero la Grande Canzone Napoletana – Joe Barbieri si appresta a fare ritorno nel 2025 alla propria musica, a distanza di quasi un lustro dal suo ultimo album di inediti.

Joe Barbieri è un’affascinante anomalia. Un outsider che al di fuori del binario dell’industria si è saputo costruire un percorso personale e che è riuscito nel raro esercizio di convogliare il genuino apprezzamento di colleghi, critica e pubblico.

Barbieri ha attualmente all’attivo 6 album di brani originali, due dischi dal vivo, oltre ad alcune monografie dedicate ai suoi numi tutelari nel jazz (segnatamente Chet Baker e Billie Holiday) e al già citato omaggio alla Canzone Napoletana. La sua musica (venduta in decine di migliaia di copie) è pubblicata in molti Paesi del mondo, e la sua personale cifra stilistica – che lega la canzone d’autore al jazz e alla musica world – lo ha portato nel corso degli anni ad incrociare collaborazioni con colleghi in ciascuno di questi ambiti (da Omara Portuondo a Jaques Morelenbaum, da Stacey Kent a Luz Casal, da Jorge Drexler a Hamilton De Holanda) ed a calcare alcuni tra i palchi più prestigiosi del pianeta.

