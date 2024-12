Foligno e l’Umbria festeggiano l’arrivo del 2025 con il “Capodanno con Radio2”

Il 31 dicembre la città di Foligno festeggerà l’arrivo del 2025 in diretta su Rai Radio2, grazie al “Capodanno con Radio2”. A partire dalle 22.30, in diretta da Piazza San Domenico, sulle frequenze di Rai Radio2, sul canale 202 del Digitale Terrestre, su Rai Play e RaiPlay Sound, Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo saranno pronti a far vivere al pubblico un live esclusivo per traghettare il pubblico presente in piazza e gli ascoltatori nel 2025.

Alcune anticipazioni della serata sono state annunciate nel corso della conferenza stampa di presentazione svoltasi nel Salone d’Onore di Palazzo Donini, alla presenza della Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, del Sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, dell’Amministratore Delegato di Rai Com Sergio Santo, della direttrice di Rai Com Federica Tanzilli e della direttrice di Rai Radio 2 Simona Sala. In Piazza San Domenico sarà montato un maxischermo attraverso il quale sarà possibile seguire il discorso di Capodanno del Presidente della Repubblica, si inizierà poi ad ascoltare musica e a ballare fino alle 22,30, quando inizierà il “Capodanno con Radio2” e il palco ospiterà una line-up musicale straordinaria. Ad aprire le danze sarà la Social Band, la band resident di Radio2 Social Club, con la potente voce di Frances Alina Ascione che riscalderà l’atmosfera con i successi italiani e hit internazionali. Quindi on stage saliranno i BNKR 44, il collettivo rivelazione dell’ultimo Sanremo. E dalla mezzanotte, arrivano i Rockets, la leggendaria band francese icona del rock spaziale e pioniera della musica elettronica capitanata da Fabrice Quagliotti che trasformerà la piazza in una discoteca a cielo aperto.

«L’Umbria, con la città di Foligno, sarà di nuovo protagonista di un Capodanno targato Rai – ha rimarcato la Presidente Proietti aprendo la conferenza stampa – una vetrina di grande importanza per una Regione vede nel turismo uno dei suoi settori di eccellenza. La comunicazione integrata con cui la Rai, attraverso Rai Radio2 e Rai Com in particolare, accompagnerà l’evento ci permette di avere una ribalta di prestigio anche sui social media e anche a livello internazionale. Supportando quel multilateralismo nel settore dell’accoglienza attraverso il quale vogliamo fare in modo che chi viene a visitare una città dell’Umbria possa apprezzarne anche le altre realtà e bellezze storiche e paesaggistiche, prolungando il suo soggiorno».

«Quest’anno il Capodanno dell’Umbria – ha dichiarato il Sindaco Stefano Zuccarini – offrirà a Foligno una vetrina a livello nazionale, e non solo, su Rai Radio2 che darà alla nostra Città una visibilità mediatica di primo piano con importanti e strategiche occasioni di ricadute positive dal punto di vista promozionale, turistico e culturale. Un progetto frutto di un grande lavoro partito questa estate, che riconosce i grandi successi del Capodanno folignate degli ultimi anni, confermandolo come evento di portata nazionale. Un ringraziamento va anche alla precedente Giunta e alla Presidente Tesei, che hanno sempre garantito massima attenzione e sostegno alla città di Foligno ed alla sua Amministrazione, al Paiper che ne curerà l’organizzazione, ed alla Rai per la rinnovata attenzione».

«La festa di Capodanno di Radio 2 a Foligno rappresenta il fiore all’occhiello dell’importante collaborazione con la Regione Umbria – concorda l’Amministratore Delegato di Rai Com Sergio Santo –. Siamo ancora una volta al fianco di un territorio unico per storia, paesaggio, arte e tradizioni, con l’intento di contribuire a valorizzarlo ulteriormente».

«Il colore di Rai Radio2 – assicura la direttrice Simona Sala – lo abbiamo sperimentato, è perfetto per festeggiare il capodanno in piazza. Un rosso pieno di energia, di musica, di allegria e di voglia di stare insieme con i nostri ascoltatori e con tutti i cittadini che brinderanno all’anno nuovo ballando con noi nella suggestiva Piazza di Foligno».

Il Presidente dell’Associazione Paiper, Carlo Delicati, ha concluso la presentazione alla stampa annunciando che alla chiusura del “Capodanno con Radio2”, l’evento realizzato grazie alla convenzione siglata dalla Regione Umbria con Rai Com e in collaborazione con il Comune di Foligno, si potrà continuare a ballare un DJ Set a cura dei disk jockey che fanno parte dell’associazione.