“Gravenia” è l’omonimo disco d’esordio della band

Da venerdì 20 dicembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “GRAVENIA” (Overdub Recordings), l’omonimo disco d’esordio della band.

“Gravenia” è il primo album del gruppo, composto da 10 tracce, tra cui una strumentale. Il progetto si caratterizza per un sound essenziale, costruito su sonorità definite e ricercate, evitando orpelli e virtuosismi, con una struttura che segue un filo logico coerente in ogni sua parte. L’ambiente sonoro si sviluppa attorno a un’accordatura abbassata (Drop C), all’uso di pedali Fuzz e Overdrive per basso e chitarre, all’alternanza di grancasse da 26” e 28” per la batteria, e all’impiego di sovraincisioni realizzate in studio, che includono percussioni, chitarre, cori e suoni di contorno. La voce emerge con forza al centro del mix, secondo un approccio diretto e “all’americana”, intrecciandosi con la sezione strumentale energica per creare il cuore pulsante del lavoro.

Il risultato è un disco crudo e d’impatto, progettato per stimolare un risveglio di coscienza nell’ascoltatore, aprendo la strada ad un viaggio personale.

Spiega il gruppo a proposito dell’album: “E’ un album spontaneo, senza troppe pretese, che rispecchia quello che abbiamo percepito tirando fuori i pezzi in saletta: una forte intensità emotiva e sonora, che ci ha reso partecipi in una nuova dimensione. Volevamo dare identità alle vibrazioni che producevamo e abbiamo fotografato il momento con questo disco. Gravenia è una valvola di sfogo essenziale per preservare il più possibile la nostra attitudine alla musica e alla scrittura, in una forma ruvida e istintiva.”

“GRAVENIA” TRACKLIST:

COSMO BELVE INFINITÀ MAREMOTI RUGGINE VETRO (strumentale) SERPENTI SCIAME ORBITA OSSIGENO

Biografia

Gravenia è un progetto stoner rock che nasce a Palestrina (RM) da un’idea di Simone Costantini (voce e chitarra) resa concreta dopo l’incontro con Gian Lorenzo Bruno (basso) e Gianmarco Botteri (batteria) nell’ottobre 2022.

La forte affinità mostrata fin dall’inizio li ha portati in poco tempo ad esibirsi in alcuni live club della zona e a registrare il loro primo album nel Rock & Bones Studio di Marco Schietroma a Fiuggi (FR).

Il progetto rappresenta uno stato d’animo immaginario di forte alienazione da una società contemporanea basata su tendenze e materialismo. Gravenia è una valvola di sfogo essenziale per preservare il più possibile la loro attitudine alla musica e alla scrittura, in una forma ruvida e istintiva.

Il loro messaggio è un invito ad abbandonarsi ad un viaggio introspettivo sulla condizione umana, qualsiasi essa sia, disturbata da un rumore di sottofondo ossessivo che arriva a saturazione. Echi e delay si intrecciano, creando disordine, nelle trame dirette della voce e del solido tappeto sonoro. Le distorsioni si aprono in maniera fluida creando un forte ronzio elettrico che conferma la scelta di un modus operandi analogico. Le liriche sono sintetiche, molto più vicine alla poesia che alla prosa, e fanno riferimento ad immagini suscitate da sensazioni perlopiù surreali, piuttosto che a descrizioni dettagliate di storie o di eventi, lasciando libertà di campo all’interpretazione personale dell’ascoltatore.

Dopo i singoli “Cosmo” e “Belve”, “Gravenia” è l’omonimo debut album della band, pubblicato da Overdub Recordings e distribuito via Ingrooves (Virgin Music) / Universal, disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico da venerdì 20 dicembre 2024.