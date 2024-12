Cinquantenne di Vibonati ucciso per errore durante un incidente di caccia a Santa Marina

Tragedia nel Salernitano dove un incidente di caccia è avvenuto in località di Santa Barbara a Santa Marina. Un uomo di 58 anni, originario di Vibonati ma residente da anni al Nord, è morto dopo essere stato colpito accidentalmente da un colpo di fucile esploso da un altro cacciatore, un uomo di 44 anni di Santa Marina.

L’incidente è avvenuto sabato attorno alle 15, durante una battuta di caccia ai tordi. In base alle prime ricostruzioni dei Carabinieri, il colpo sarebbe partito accidentalmente dall’arma del cacciatore più giovane, che ha visto un movimento dietro un cespuglio e ha pensato che si trattasse di un cinghiale. Benché l’obiettivo dei cacciatori fossero i tordi, l’uomo ha fatto fuoco.

Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, per il ferito non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Vibonati, insieme all’aliquota operativa della compagnia di Sapri, per avviare le indagini e chiarire l’esatta dinamica dei fatti. La salma è stata trasferita all’obitorio di Sapri. Il cacciatore quarantenne potrebbe dover rispondere dell’accusa di omicidio colposo, in attesa che l’inchiesta faccia piena luce su quanto accaduto.