Flusso93 tornano con “Casino”: il nuovo singolo del gruppo

Dal 13 dicembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “CASINO”, il nuovo singolo dei Flusso93 disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 6 dicembre.

“Casino” dei Flusso93 è un urlo di libertà per chi non si accontenta di vivere nel silenzio, ma vuole fare rumore, sfidare ogni regola e farsi notare. Con il contributo di Evan 017, il brano dipinge notti di pura energia, dove ogni istante diventa un’avventura unica e irripetibile.

I due rapper ci portano dentro un turbine di emozioni, tra macchine che sfrecciano, strade affollate e serate che sembrano non finire mai. È il racconto di un gruppo di amici che trasforma ogni momento in una sfida contro la monotonia, abbracciando l’energia del presente.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Questo brano è il nostro modo di dire che la vita va vissuta al massimo, senza paura di essere chi siamo. Questa canzone racconta quelle notti folli con la nostra “balotta”, fatte di risate, musica e momenti che non dimenticheremo mai. E’ il nostro modo di fare rumore, per celebrare la vita e lasciare un segno positivo ovunque andiamo”.

Biografia

Flusso93 è un duo rap bolognese formato da Francesco e Francesco (Frenz Paniko e De Vincenti), uniti da una straordinaria serie di coincidenze e dalla passione per la musica. La loro musica fonde influenze Pop, EDM, Dance e Synthwave, creando un sound unico e coinvolgente.

Il progetto nasce a loro insaputa tra i banchi di scuola. Frenz, sempre con la testa tra le nuvole, era immerso nella musica e negli studi al conservatorio, mentre Fra, uno scrittore solitario, non osava rivelare le sue passioni nemmeno al suo compagno di merende.

Dopo l’adolescenza, quasi per gioco, è scoccata la scintilla che li ha portati a unire le loro strade nella musica, scegliendo come nome “Flusso93” per ricordare l’anno di nascita che segna l’inizio delle loro storie. Nel 2024, il duo ha pubblicato “Ghiaccio sulla pelle” e poco dopo “La Spesa”con l’etichetta Qanto Records, e ora è pronto a lanciare il loro nuovo brano, “Casino”.