Fabio Mancini European School Project protagonista in scuole Primarie, Secondarie ed Università

Presso C&G Palazzo Falletti a Roma si è tenuta la presentazione del “Progetto Fabio Mancini European School Project”, un programma innovativo dedicato al benessere psicologico e alla formazione degli adolescenti con cui è stato già protagonista in Puglia in 40 scuole Primarie, Secondarie ed Università, fra cui Bari, Taranto, Lecce, Molfetta, Trani, Andria, Bisceglie, Bitritto, Gravina, Altamura, Martina Franca, Castellaneta, Laterza, Ginosa e Ostuni, oltre a 100 località in tutta Italia.

L’evento ha previsto gli interventi di Fabio Mancini – volto storico della moda italiana, da tempo protagonista di importanti campagne formative e iniziative culturali a favore di studenti e adolescenti e di professionisti di settore, medici e politici.

La giornata è stata un momento importante per ambire al top model una carica di ambassador dei giovani, per il lungo operato nelle scuole e come buon esempio da seguire conferito dall’Onorevole Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari Sociali.

Dopo aver vissuto il proprio successo personale e professionale, Fabio Mancini ha da tempo deciso di restituire alla comunità e, in particolare ai ragazzi, parte di ciò che ha ricevuto, in termini soprattutto di esperienze e valori, e il suo “European School Project” è stato concepito proprio con l’obiettivo di fornire alle giovani generazioni modelli e strumenti utili alla ‘costruzione’ del loro benessere psicologico in un’epoca caratterizzata da forti difficoltà e disagi soprattutto per gli adolescenti, che crescono sempre più isolati da un reale contesto socio-affettivo. Il progetto mira, infatti, a un’interazione autentica e a combattere i principali fattori di criticità, soprattutto nei contesti di marginalità sociale e povertà educativa.

L’evento è un’opportunità per confrontarsi sui nuovi orientamenti formativi e sulle prospettive educative della scuola italiana, per promuovere al suo interno la crescita positiva dei ragazzi, ponendo al centro il loro benessere psicologico.

Nel contesto dell’incontro il top model internazionale Fabio Mancini, che nel 2023 è stato riconosciuto fra i quaranta giovani leader europei da Friends of Europe, ha presentato anche il suo libro “108 volte mi perdono” edito da Rizzoli, in cui racconta il proprio percorso di vita, la crescita personale ed emotiva a partire dall’infanzia, le difficoltà e i sacrifici affrontati, i viaggi e le esperienze del proprio lavoro, l’incontro con la sua nuova filosofia, la crescita fino al raggiungimento di un equilibrio personale, che non è dettato solo dal successo professionale, ma dal benessere interiore, chiave della felicità.