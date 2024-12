Ob, “Mitad”: scopri tutte le novità!

Dal 13 dicembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “MITAD”, il nuovo singolo di OB disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 29 novembre.

“Mitad” è il nuovo singolo di OB e segna un momento decisivo nel percorso artistico dell’autore, che attraverso la musica trova un nuovo modo per raccontare le proprie fragilità. Il titolo, “Mitad”, rappresenta l’essenza del brano: la canzone esplora il tema di un amore tossico e la difficile presa di coscienza del trovarsi intrappolati in una relazione che rende difficile comprendere la verità del rapport. Il protagonista della canzone, inizialmente convinto di non avere via di scampo, si rende conto, in un momento di lucidità che la persona che credeva di amare ha un solo obbiettivo: rubare una parte del suo cuore. “Mitad” racconta così il processo di risveglio e la ricerca di quella metà di cuore che è stata sottratta. Con una scrittura intima e intensa, il brano guida l’ascoltatore attraverso una storia di inganno, consapevolezza e rinascita emotiva.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Mitad è il mio 4º inedito in stile reggaeton e parla di una storia d’amore tossica. Per me non è solo una canzone ma è una parte di me e ci tengo tantissimo. Non vedo l’ora di portarlo nei miei prossimi live in giro per l’Italia”.

Il video si apre con una scena che trasporta subito chi ascolta nella dimensione dell’artista: OB risponde al telefono in un bagno sfarzoso, simbolo del suo successo. Dall’altra parte della cornetta una donna che cerca disperatamente la sua attenzione. Seguono una serie di sequenze che sottolineano la profonda distanza tra l’artista e la donna: anche se l’artista è fisicamente vicino a lei, i due sono molto distanti emotivamente. Lei tenta di chiamarlo e di ricevere le sue attenzioni, ma inutilmente. La narrazione si sposta poi al mare, con OB solo, immerso in un dialogo introspettivo con se stesso, riflettendo su ciò che è andato perso. Il video si chiude con la stessa immagine iniziale: lui posa la cornetta e si allontana, lasciando dietro di sé una connessione ormai spezzata.

Biografia

Ossama Benkhalqui, in arte OB, è un giovane talento musicale originario di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. La sua avventura nel mondo della musica è iniziata quasi per caso, ma in breve tempo è riuscito a farsi notare grazie alla sua passione e al suo talento naturale nella scrittura di canzoni. Da quando ha iniziato a comporre, ha collezionato una serie di soddisfazioni, tra cui il successo del suo singolo Top Model, che ha ricevuto un’ottima risposta dalle radio italiane, complice anche il supporto di Red&Blue.

Un altro momento significativo nella sua carriera è stata la cover di Columbia di Quevedo, ribattezzata Pericolosa. Il brano ha riscosso un enorme successo sui social, in particolare su TikTok e Instagram, conquistando il pubblico giovane con oltre 5 milioni di visualizzazioni e consolidando ulteriormente la sua presenza nel panorama musicale.

OB ha anche avuto l’opportunità di esibirsi su importanti palchi della sua zona, aprendo concerti per artisti di spicco come Peppe Soks, El Matador, Rose Villain, Fred De Palma, Ernia, Kid Yugi e molti altri. Queste esperienze gli hanno permesso di instaurare solide amicizie nel mondo della musica e di crescere sia artisticamente che personalmente.

Con una carriera ancora in fase di crescita, OB sa che il successo richiede impegno, costanza e dedizione. È determinato a proseguire con il suo percorso musicale, sicuro che ogni passo lo avvicinerà sempre di più ai suoi obiettivi.