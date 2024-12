In tilt Facebook, Instagram e Whatsapp

Facebook, Instagram e Whatsapp sono in down da diversi minuti in Italia e nel Mondo. Una serie di problemi e malfunzionamenti si sono riscontrati dalle 18 circa di mercoledì e stanno proseguendo. Il problema di Facebook, Instagram e Whatsapp sembra essere di natura mondiale.

Non è possibile pubblicare post, commentare quelli altrui e accedere agli strumenti professionali per la gestione dei dati delle tre piattaforme. Gli utenti di Facebook, Instagram e Whatsapp si sono “riversati” su X lamentando di non poter postare contenuti o di avere problemi con le applicazioni. Bisogna attendere che le criticità vengano risolte da parte della società.

Su Facebook l’azienda ha rilasciato un messaggio agli utenti. “Facebook è attualmente in manutenzione, ma dovresti poter accedere nuovamente tra pochi minuti. Nel frattempo, puoi leggere di più sulle ragioni di questo messaggio. Grazie per la tua pazienza mentre miglioriamo il sito”. Non è però chiaro se questo riguardi anche Instagram e Whatsapp e che tipo di manutenzione sia stata effettuata, tale da provocare un disservizio di queste proporzioni. Al momento la casa madre dei social di Mark Zuckerberg non ha fornito altre spiegazioni che possano aiutare a far luce sulla natura del down.

Il down di Instagram, Whatsapp e Facebook riguarda non solo l’Italia, ma anche altri paesi del mondo. Ci sono picchi di segnalazioni negli Stati Uniti, in Francia, in Germania e nel Regno Unito.