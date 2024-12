“Come vedi tu” è il nuovo singolo di Cristina Bonan

Da venerdì 13 dicembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “COME VEDI TU”, il nuovo singolo di CRISTINA BONAN, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 10 dicembre.

“Come vedi tu” è un brano che può essere interpretato in modi diversi, permettendo a ciascuno di immedesimarsi a seconda del proprio vissuto. Che si tratti di una relazione amorosa o di amicizia, il pezzo invita a riflettere su un rapporto in cui ci si sente persi e incapaci di dare il meglio di sé, mettendo in luce le proprie fragilità e vulnerabilità emotive. Nello scrivere la canzone, Cristina si rivolge alla “piccola se stessa”, chiedendole di tornare a far parte della sua vita e delle sue esperienze. Guardare il mondo con gli occhi di un bambino spesso rende tutto più semplice e colorato. L’ingenuità e la semplicità dei bambini ci aiutano a trovare un po’ di luce nel grigio della frenetica vita adulta che siamo costretti ad affrontare.

Spiega l’artista a proposito del brano: «“Come vedi tu” parla al bambino rimasto dentro di noi; sono ammirate con malinconia la semplicità e l’ingenuità con cui si guarda il mondo quando si è bambini».

Biografia

Cristina Bonan, 20 anni è una cantautrice, pianista e bassista di Feltre (BL). Si è appassionata alla musica fin da piccolissima, iniziando con lo studio del pianoforte. Da allora non ha mai smesso di studiare e gradualmente la musica è diventata la sua più grande passione.

Le piace essere versatile e cantare tanti generi musicali diversi (pop, rock, soul, r&b…). Canta e suona piano e basso elettrico nella “Smile Music Band”, gruppo musicale formato con i suoi 4 fratelli più piccoli. Dal 2019 ogni estate la band si esibisce in diverse occasioni in provincia di Belluno e nelle zone limitrofe. Quest’anno la band ha realizzato il primo tour estivo in piazze e festival tra Veneto e Trentino, arrivando anche fino in Liguria.

Qualche anno fa Cristina ha iniziato a cimentarsi nella scrittura di testi, e oggi si impegna ogni giorno per riuscire a migliorare. Ha partecipato a diversi concorsi musicali canori ottenendo parecchie soddisfazioni. Citandone alcuni: nell’estate 2023, in duo con il fratello Valerio si è classificata al secondo posto assoluto al concorso nazionale “Je so pazzo” e, sempre in duo, al quinto posto al contest “Nokep Tv” a Roma. Come interprete singola ha conquistato la finale europea nella categoria “Cantautori” al Tour Music Fest 2023 a San Marino.

A inizio luglio di quest’anno è uscito il suo primo singolo “Tra vent’anni”, presentato nel mese di luglio in apertura del concerto di Fabrizio Moro e di Il Tre a Trento.

“Come vedi tu” è il nuovo singolo di Cristina Bonan disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 10 dicembre2024 e in rotazione radiofonica da venerdì 13 dicembre.