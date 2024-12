“Quando Meno Me Lo Aspetto” è il nuovo singolo di Torace

Dal 13 dicembre 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “QUANDO MENO ME LO ASPETTO”, il nuovo singolo di TORACE.

“Quando Meno Me Lo Aspetto” è un brano che racconta la “sorpresa”, quella piacevole sensazione che nasce quando non ci si aspetta nulla. In questo caso specifico, si riferisce ad un rapporto carnale, ma il concetto si estende a tutti gli ambiti della vita quotidiana: spesso, quando ci si aspetta troppo o si pianifica qualcosa con troppa precisione, si rischia di rimanere insoddisfatti. Tuttavia, il giorno in cui, fortunatamente, hai la testa altrove e vivi il momento senza pensare troppo, qualcosa arriva in modo semplice e naturale. In quel momento, riesci ad affrontare il presente con la spontaneità di un gesto più autentico.

Spiega l’artista a proposito del brano: «La cosa che più mi lega alla canzone è probabilmente il momento in cui è nata. È una di quelle cose che scrivi di getto e di cui modifichi poco o nulla, eventualmente solo per il fine di avere una metrica più piacevole. Sempre senza troppi ragionamenti, mi è sembrato fin da subito giusto e spontaneo adattare il testo ad una musica che evidenziasse uno standard cantautorale, marcando un genere che mi ha accompagnato nelle fasi importanti della mia crescita. “Quando Meno Me Lo Aspetto” è un brano che scrissi molto tempo fa e che ho sempre presentato nei miei live in maniera embrionale accompagnato dalla sola chitarra, mi sembrava giusto farlo uscire con un vestito che marcasse ancor meglio tutte le sue forme».

Il videoclip di “Quando Meno Me Lo Aspetto” è un progetto che unisce autenticità e sperimentazione visiva. La regia e il montaggio sono stati curati da Fabio Grimaldi, mentre le animazioni, che impreziosiscono il risultato finale, portano la firma di David Picconi.

«Mi sono sempre chiesto cosa avrei dovuto far vedere nel video di “Quando Meno Me Lo Aspetto” e mi dispiaceva quando, nel trovare un’idea, mancava la spontaneità. Poi un giorno con un mio caro amico, dopo aver parlato un po’ al telefono il giorno prima, siamo riusciti a intenderci e abbiamo provato a fare poche riprese in un paio d’ore. Senza troppe pretese le abbiamo visionate e il video stesso ci ha invitato ad aggiungere delle animazioni come pezzo finale di un puzzle che mi sono divertito a realizzare nei giorni seguenti. Sono contento che il tutto, infine, ha preso vita spontaneamente», dichiara il cantautore.

Biografia

David Picconi, in arte Torace, nasce a Roma nel 1994. Inizia il suo percorso musicale in giovane età approcciando al pianoforte ma soprattutto alla chitarra con cui inizia fin da subito a scrivere le sue prime cose. Durante gli anni del liceo forma un gruppo con il quale arrangia diversi brani sperimentando vari generi. Con loro entra nel circuito musicale alternativo salendo vari palchi della capitale e dintorni. Successivamente prosegue il suo percorso dedicandosi a linguaggi di scrittura differenti, tra cui la composizione di musiche per cortometraggi indipendenti e per una serie animata pubblicata su una piattaforma di streaming online.

Attualmente si sta dedicando alla produzione di brani che riportano in primo piano la sua vena cantautorale.

