Edilizia popolare. Pisa prima in Italia per lo stato di avanzamento dei lavori sulla qualità dell’abitare

«Pisa è prima in Italia per lo stato di avanzamento dei lavori di edilizia residenziale popolare finanziati con fondi Pinqua. La notizia viene direttamente dal Ministero che ci ha anche fatto i complimenti per il metodo che abbiamo creato per fare lavori con il minore disagio possibile, grazie al metodo degli alloggi “volano”. I lavori procedono speditamente e di questo siamo molto soddisfatti». Così il sindaco di Pisa Michele Conti nel suo intervento questa mattina al convegno organizzato dal Comune di Pisa e da Apes intitolato “Gli enti locali e la rigenerazione del patrimonio residenziale pubblico: il caso Pisa”.

Con riferimento, in particolare, ai cantieri di via Rindi e via Piave, finanziati proprio con i fondi Pinqua, i lavori riguardano 113 alloggi in totale, di questi 24 sono quelli già riconsegnati agli utenti che diventeranno 41 nel prossimo mese di gennaio. Per permettere i lavori con il minor disagio per le famiglie sono stati messi a disposizione degli assegnatari 24 alloggi “volano” già ristrutturati che, una volta terminato, saranno disponibili per nuove assegnazioni e si aggiungeranno al patrimonio degli appartamenti rinnovati per un totale di 137 alloggi.

«Sul tema dell’edilizia popolare i Comuni possono fare molto. La nostra Amministrazione si è impegnata fortemente in questa direzione, basti considerare che dal 2018 abbiamo investito oltre 60 milioni di euro, tra risorse proprie, regionali, statali, fondi PNRR e Pinqua – ha detto il sindaco di Pisa Michele Conti -. Noi abbiamo convintamente lavorato per ottenere risorse che ci hanno permesso di poter oggi avere cantieri aperti a Cisanello e a Porta a Lucca per importanti interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico rispettivamente di 113 e 108 alloggi e rispettive aree di pertinenza.

A queste si aggiungono gli investimenti sugli alloggi di risulta che vengono ristrutturati e messi ogni anno nuovamente a disposizione degli assegnatari: dal 2018 al 2025 saranno quasi 400 gli alloggi riconsegnati».

«Il metodo con cui l’Amministrazione ha affrontato ogni settore dei lavori pubblici – ha dichiarato il vicesindaco Raffaele Latrofa – è l’aspetto che più contraddistingue il nostro operato e che ci premia con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Anche per l’edilizia residenziale pubblica, siamo partiti con una fotografia dello stato dell’arte: sono 2.969 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica a Pisa, di cui, al momento del nostro insediamento, la gran parte in condizioni di abbandono. Da lì siamo partiti, dando vita a una squadra di persone, formata sia dagli uffici comunali che da Apes, a cui si sono aggiunti i consulenti e professionisti esterni, per lavorare speditamente e raggiungere l’obiettivo che oggi ha annunciato il Sindaco e che vede la nostra città in prima posizione in Italia sui progetti per la qualità dell’abitare. Proprio sul Pinqua, dove ci siamo aggiudicati due finanziamenti del massimo dell’importo previsto dal bando ministeriale, uno per Porta a Lucca di 19 milioni di euro e uno per Cisanello di 16 milioni di euro, abbiamo già provveduto a riqualificare e riconsegnare agli assegnatari i primi appartamenti sui 113 che prevede il progetto, a cui si aggiungono i 24 alloggi “volano” utilizzati per accogliere le famiglie nel periodo interessato dai lavori di ristrutturazione dell’abitazione, mentre sono in corso i lavori anche a Cisanello per la costruzione di un nuovo edificio di edilizia residenziale pubblica e per la ristrutturazione di ulteriori 108 alloggi. In entrambi i progetti si aggiungono le opere di urbanizzazione a contorno con aree verdi, piste ciclabili, parchi urbani, interventi destinati a fini sociali e opere di rigenerazione dei quartieri. Per noi è un grande orgoglio dimostrare con i fatti di aver messo al centro della nostra azione amministrativa investimenti e opere che vanno a migliorare la qualità della vita dei cittadini meno fortunati».

«Negli ultimi mesi, il nostro obiettivo principale – ha detto l’assessore alle politiche abitative Giovanna Bonanno – è stato quello di rispondere ai bisogni dei cittadini, integrando le politiche abitative con quelle sociali. Si tratta, infatti, di ambiti strettamente connessi, che non possono essere affrontati separatamente, ma devono essere inseriti in una visione complessiva del sistema. Ci siamo concentrati su un cambio di passo: ascoltare le esigenze abitative della cittadinanza, considerando anche le numerose richieste di aiuto e sostegno provenienti dalle famiglie. Questo approccio ci ha permesso di raggiungere due risultati fondamentali: riqualificare gli immobili per assegnarli alle famiglie da tempo in lista di attesa e, contemporaneamente, erogare contributi significativi per sostenere economicamente le fasce più vulnerabili della popolazione».

«Il tema della rigenerazione urbana è un tema fondamentale – ha detto Chiara Rossi, amministratore unico di Apes -. Proprio perché è l’unico strumento che abbiamo per aumentare il nostro patrimonio Erp. Infatti, laddove tutti i Piani regolatori e le normative urbanistiche vanno verso un consumo Zero del suolo Zero allora possiamo solo demolire e ricostruire ex novo le abitazioni oppure utilizzare le aree dismesse per implementare il nostro patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Dunque interventi puntuali non solo sui fabbricati ma anche per puntare a una rigenerazione sociale per garantire il benessere delle persone che abitano nei nostri alloggi, che devono sentirsi parte di un contesto rinnovato, considerato che un finanziamento come il Pinqua va a rinnovare proprio anche le aree a verde».

Nel corso del convegno è intervenuto anche Patrizio Losi, direttore di Federcasa, e i progettisti Andrea Pierotti e Matteo Bonanni, dello studio Radical Plan, e Andrea Provenzali, di Econversostudio, che stanno seguendo i lavori dei fondi Pinqua in via Ugo Rindi e via Piave e a Cisanello.

Ogni settimana assegnate due abitazioni assegnate Da giugno 2023 a novembre 2024 il Comune di Pisa ha consegnato 179 alloggi di edilizia residenziale pubblica ad altrettante famiglie: una media di più di 2 a settimana. Di queste 54 sono assegnazioni ordinarie, 56 per emergenza abitativa e 69 per mobilità, di cui 38 mobilità temporanea collegata ai lavori di riqualificazione del Pinqua, 15 collegate ai lavori di efficientamento energetico degli appartamenti di via Puglia a Cisanello.

Case popolari, lavori in corso Dal 2018 a oggi il Comune ha investito una cifra complessiva di oltre 60 milioni di euro, a queste si aggiungono gli investimenti sugli alloggi di risulta che vengono ristrutturati e messi ogni anno nuovamente a disposizione degli assegnatari: dal 2018 al 2025 saranno quasi 400 gli alloggi riconsegnati.

Il patrimonio edilizio pubblico Gli alloggi di edilizia residenziale popolare (Erp) di proprietà del Comune di Pisa sono ad oggi 2.960, di cui 69 costruiti e consegnati dal 2018 al oggi e gestiti da Apes.

Nuove costruzioni in corso Sono sei i cantieri in corso per la nuova costruzione di edifici popolari, che porteranno alla realizzazione di 24 alloggi in via da Morrona a San Giusto (ultimazione lavori prevista aprile 2025), 18 alloggi via Arno/via Pietrasantina (ultimazione lavori prevista dicembre 2024), 12 alloggi via Arno/via Pietrasantina di edilizia agevolata di proprietà Apes (ultimazione lavori presunta giugno 2025), completamento del fabbricato per 33 alloggi in Sant’Ermete, 21 alloggi in via Sirtori in S.Ermete, 12 alloggi in via Frascani a Cisanello (Pinqua).

Opere di efficientamento energetico Sono in partenza lavori di efficientamento energetico di 112 alloggi in via Matteucci a Pisanova. Sono aggiudicati i lavori ed il contratto di appalto è in corso di perfezionamento. La data presunta di fine lavori è prevista per la fine del 2025. I lavori riguarderanno la sostituzione di infissi e valvole termostatiche in ogni alloggio. L’importo del finanziamento è di 738.363 euro (di cui 443.018 euro di contributo della Regione Toscana e 295.345 euro la quota parte di co-finanziamento a carico del Comune di Pisa).

Lavori di riqualificazione energetica di 78 alloggi in via Merlo a Cisanello. I Lavori sono terminati e hanno riguardato la sostituzione degli infissi all’interno delle residenze, la sostituzione delle valvole dei radiatori con nuove termostatiche. L’intervento è stato finanziato con fondi regionali e comunali, per un importo complessivo di 1.012.270 euro (di cui 404.908 euro finanziati dal Comune di Pisa).

Manutenzione straordinaria finalizzata all’efficientamento energetico di 30 alloggi ERP in via di Nudo e via Puglia a Cisanello e razionalizzazione degli spazi per un importo complessivo del finanziamento di 2.097.538 euro. I lavori sono in corso, con fine lavori prevista per fine 2025.

Efficientamento energetico di 10 alloggi ERP posti in varie zone della città per un importo complessivo di 615.900 euro. I lavori sono in corso, con fine lavori prevista per febbraio 2025 e riguardano la sostituzione di infissi, valvole termostatiche e caldaie.

Bando periferie degradate Il bando della Presidenza del Consiglio “Periferie degradate”, che aveva ad oggetto la riqualificazione delle aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi, ha finanziato programmi urbanistici di rigenerazione urbana, la rigenerazione e la rivitalizzazione economica dei territori, con attenzione particolare alla creazione di nuovi servizi alla persona e al miglioramento dell’accessibilità delle infrastrutture. Nel comune di Pisa, gli interventi finanziati grazie al bando riguardano il progetto di rigenerazione urbana del quartiere San Giusto. Il progetto prevede diversi interventi, fra i quali la nuova costruzione di 24 alloggi in via Da Morrona. L’edificio di nuova costruzione si sviluppa per quattro piani fuori terra e un piano interrato, in cui sono dislocati sei alloggi per piano e hanno tagli dimensionali compresi fra 45 e 60 mq. La sistemazione esterna prevede la realizzazione di 24 parcheggi su pavimentazione drenante a manto erboso, oltre che una zona a verde. La fine dei lavori è prevista per l’estate 2025. L’intervento prevede, inoltre, la demolizione di due fabbricati in via Quarantola che avverrà dopo la consegna degli alloggi di nuova costruzione di via Da Morrona. Fondi in parte statali ed in parte comunali, per un importo complessivo di 5,6 milioni di euro (di cui 2,8 stanziati dal Comune di Pisa).

Inoltre, il progetto di rigenerazione urbana del quartiere San Giusto, prevede, la ristrutturazione di 7 fabbricati di edilizia residenziale che consiste nell’esecuzione di opere di efficientamento energetico e riqualificazione architettonica. Sono già stati ultimati i lavori in cinque fabbricati e sono in corso di completamento i lavori negli ulteriori due fabbricati che saranno ultimati entro febbraio 2025. Fondi in parte statali e in parte comunali, per un importo complessivo di 5,6 milioni di euro (di cui 2,7 milioni di euro stanziati dal Comune di Pisa).

PNRR – Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) Il Pinqua mira a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, in un’ottica di consumo “zero” del suolo. Il Programma mira a rigenerare il tessuto socio-economico e ad incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, al fine di contribuire al miglioramento della coesione sociale e della qualità della vita dei cittadini. Nell’ambito del Comune di Pisa, i progetti finanziati dal Pinqua, per la riqualificazione del patrimonio ERP, sono:

PINQUA THIS (6,67 milioni di euro) L’intervento riguarda diversi lavori che interessano complessivamente 108 alloggi ERP, fra i quali:

– Efficientamento energetico di 80 alloggi a Cisanello (sostituzione infissi, caldaie, cronotermostati ed installazione di valvole termostatiche);

– Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico di 8 alloggi a Cisanello;

– Manutenzione straordinaria di un fabbricato ERP in via Toscana 4 composto da 8 alloggi;

– Demolizione di 2 fabbricati di ERP a Cisanello e nuova costruzione di fabbricato con recupero in via Frascani a Cisanello. In particolare, quest’ultimo intervento prevede la demolizione di fabbricati in via di Padule (composto da 12 alloggi) e via di Nudo (composto da 2 alloggi) e la nuova costruzione di un fabbricato di ERP con recupero di volumi in via Frascani. Il nuovo fabbricato sarà composto da 12 alloggi ERP di taglio dimensionale grande.

Riqualificazione edifici via Ugo Rindi e via Piave (8,8 milioni di euro) Il progetto complessivo, realizzato a stati di avanzamento, prevede la riqualificazione del quartiere Erp tramite interventi di miglioramento energetico, strutturale e impiantistico sugli immobili situati tra via Rindi e via Piave. I lavori riguardano il recupero funzionale completo di 113 alloggi e prevedono per ciascuna unità immobiliare il rifacimento completo di impianto elettrico, idrico e termico, delle finiture (infissi e sistemi oscuranti), la tinteggiatura, il rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti. Sono stati riconsegnati agli utenti già 24 alloggi e le consegne procederanno a blocchi successivi fino a terminare l’operazione di riqualificazione prevista per la fine del 2025. Per consentire la riqualificazione degli alloggi, sono stati messi a disposizione degli utenti 24 alloggi “volano”, anch’essi ristrutturati, nei quali i residenti vengono trasferiti per la durata dei lavori. Al termine del programma “Pinqua” e delle ristrutturazioni, i 24 alloggi “volano” saranno disponibili per nuove assegnazioni e si aggiungeranno al patrimonio degli appartamenti rinnovati, per un totale di 137 alloggi.

Riqualificazione del quartiere Sant’Ermete L’intervento di riqualificazione prevede diverse opere fra le quali:

– Ristrutturazione di tre fabbricati in via Sirtori, alla cui ultimazione saranno realizzati 21 nuovi alloggi, 7 per ogni palazzina. Gli alloggi saranno tutti di taglio medio grande e le loro caratteristiche rispondono ai requisiti ERP ed al regolamento edilizio comunale. In particolare, i nuovi alloggi saranno dotati di ripostigli, terrazzi, cantine. Gli stabili, inoltre, saranno dotati di ascensore e di fotovoltaico. I finanziamenti provengono sia da fondi sia ministeriali che regionali.

– Completamento dell’edificio ERP in via Sant’Ermete e riguardante 33 nuovi alloggi, con consegna prevista per il 2025. Gli alloggi avranno un taglio medio/piccolo e rispondono alle caratteristiche previsti per la costruzione degli alloggi ERP e al regolamento comunale. Tutti gli alloggi rispondono alle vigenti normative in materia di impianti ed efficientamento energetico. Il finanziamento è di 3 milioni di euro, in parte regionale ed in parte comunale.

Piano nazionale di edilizia abitativa Il Piano nazionale di edilizia abitativa consente di ridurre il disagio e di incrementare l’offerta abitativa a canoni sostenibili, attraverso programmi costruttivi orientati alla sostenibilità ambientale ed energetica e promuovendo, al contempo, la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Il Piano, nel Comune di Pisa, ha avuto ad oggetto due interventi:

– Nuova costruzione di un edificio ERP per 18 alloggi in via Arno/Pietrasantina. Gli alloggi sono di taglio medio, sono previsti alloggi per disabili al piano terra. Gli impianti sono autonomi. È prevista l’installazione di impianto fotovoltaico a servizio di ogni appartamento. Sono previsti 18 parcheggi all’interno del lotto. L’importo del Finanziamento è di complessivi di 2,68 milioni di euro in parte con fondi statali ed in parte con fondi regionali. I lavori saranno ultimati entro dicembre 2024.

– Nuova costruzione di 12 alloggi in via Arno/Pietrasantina di edilizia agevolata di proprietà APES per un importo complessivo di 1,98 milioni di euro finanziato con fondi in parte statali, in parte regionali ed in parte con fondi propri di Apes. Si tratta di alloggi di dimensioni che variano dai 45mq agli 83 mq. Sono previste 12 cantine e posti auto esterni. Inoltre, è prevista una ludoteca di 164 metri quadrati.

Ristrutturazioni alloggi di risulta Nel periodo 2018-2022 il Comune di Pisa, tramite Apes, ha provveduto a ristrutturare 242 alloggi di ERP. Nel 2023 e nel 2024 sono già stati ristrutturati 78 alloggi, mentre entro la fine del 2024 verrà completata la ristrutturazione di altri 45 alloggi. È prevista, inoltre, la ristrutturazione di ulteriori 30 alloggi entro il 2025. Tutte le opere sono finanziate con fondi prevalentemente comunali, oltre che regionali e statali, per un importo complessivo di 3 milioni di euro di cui 2,1 milioni stanziati dal Comune di Pisa.