Dall’ufficio al tempo libero: le giacche uomo che fanno la differenza

La giacca è molto più di un semplice capo d’abbigliamento per l’uomo moderno: è un simbolo di versatilità e stile che accompagna ogni momento della giornata, dal lavoro al tempo libero. Le tendenze attuali combinano eleganza e praticità, offrendo modelli capaci di soddisfare sia i più esigenti in fatto di moda che chi cerca un capo confortevole e funzionale. Vediamo di scoprire subito, allora, quali sono i modelli più trendy per la corrente stagione.

Cappotti: l’eleganza che non passa mai di moda

Il cappotto è il capospalla per eccellenza quando si tratta di eleganza e raffinatezza. Perfetto per l’ufficio o occasioni formali, si abbina facilmente a completi sartoriali e scarpe classiche, ma può anche essere declinato in versioni più casual.

I modelli monopetto in lana o cashmere sono ideali per mantenere un look pulito e professionale, mentre le versioni oversize, sempre più popolari, aggiungono un tocco moderno e rilassato.

Nei mesi più freddi, optare per cappotti con fodere termiche garantisce calore senza rinunciare allo stile. I colori classici come nero, grigio e cammello restano intramontabili, ma tonalità come il blu scuro e il verde bosco offrono alternative interessanti.

Piumini: comfort e protezione per le giornate più fredde

I piumini rappresentano una soluzione pratica e stilosa per affrontare le temperature più rigide. Non sono più solo capi sportivi, ma veri e propri protagonisti del guardaroba maschile.

I modelli slim-fit sono ideali per mantenere una silhouette elegante, anche quando il clima richiede capi imbottiti. Le versioni con cappuccio e dettagli in pelliccia sintetica offrono una protezione extra contro vento e pioggia, mentre i piumini ultraleggeri sono perfetti per chi cerca un’alternativa meno ingombrante.

Le tonalità neutre come nero, grigio e blu navy dominano la scena, ma i colori più accesi, come rosso e giallo senape, aggiungono una nota vivace ai look invernali.

Giacche di jeans: il tocco casual per ogni occasione

La giacca di jeans è il capospalla ideale per il tempo libero, capace di conferire un look casual ma curato. I modelli classici in denim blu con bottoni metallici sono perfetti per outfit rilassati, magari abbinati a una maglietta bianca e pantaloni chino.

Per un look più contemporaneo, i modelli oversize con lavaggi chiari o strappi leggeri aggiungono un tocco di modernità. Durante le stagioni più fredde, le giacche di jeans foderate in shearling o con colletto in velluto offrono un perfetto equilibrio tra stile e praticità.

