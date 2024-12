Visit Marta:

rete di imprese, uno strumento di programmazione negoziata per lo sviluppo del territorio e delle aziende

Nei giorni scorsi si è svolta a Marta una tavola rotonda con tutti gli attori principali interessati allo sviluppo delle peculiarità produttive che riguardano il comprensorio del lago di Bolsena e in particolar modo la cittadina martana pensando anche alla fruizione turistica in vista dell’imminente Giubileo.

MARTA (Viterbo) – Nel giorno della tradizionale festa dedicata a sant’Andrea, il protettore dei pescatori, il 30 novembre scorso, nella Sala della Cultura ‘Tommaso Gentili’ si è svolto l’incontro dal titolo “I Tesori di Marta – Alla scoperta di tradizioni, sapori e segreti per elevare l’attrattività del territorio” che ha visto gli interventi di importanti relatori. La conferenza era parte integrante dell’evento che ha animato la cittadina, dal centro storico al lungolago, organizzato dal Comune di Marta, dalla Rete d’imprese Visit Marta e dai Pescatori di Marta, con la collaborazione di Slow Food Viterbo e Tuscia ed Expo Tuscia DMO.

Un tavola rotonda che ha visto un’ampia partecipazione e una forte sinergia e collaborazione fra tutti gli attori principali interessati allo sviluppo delle peculiarità produttive che riguardano il comprensorio del lago di Bolsena e in particolar modo la cittadina martana. Sono stati affrontati diversi temi per lo sviluppo del territorio, dell’attività ittica e della fruizione turistica delle bellezze naturalistiche, storiche e culturali anche in vista dell’imminente Giubileo.

All’incontro, moderato da Marco Tortolini presidente di Slow Food Viterbo e Tuscia Aps, sono intervenuti il sindaco di Marta Maurizio Lacchini, il presidente della Rete d’impresa Visit Marta Paolo Sassara, il professore Andrea Rocchi presidente del Crea, il segretario generale della Camera di Commercio Francesco Monzillo, Miria Catta ed Alessandra Argiolas funzionari Arsial Vincenzo Peparello direttore responsabile del CAT Centro assistenza tecnica sviluppo imprese e presidente Expo Tuscia DMO, Antonio Castello, giornalista e scrittore ed Alessia Scali, manager della Rete d’Impresa, che ha illustrato l’attività svolta dalla rete.

Prossimo appuntamento in primavera per un tavolo di concertazione per un progetto strutturato finalizzato al proseguo delle attività della Rete.