3° Concorso Letterario di Poesia “Araba Fenice”

Melicucco – Abbiamo raggiunto il nostro amico e collaboratore/corrispondente Rosario Logiacco. Presidente Fondatore della Associazione Culturale “la Fenice”, tralasciamo altri titoli che lo distinguono in determinati ambienti, è giusto far presente, visto l’argomento, che Lui rappresenta come Console Onorario la Repubblica dei Poeti su Wikipoesia. Illustrissimo, sappiamo che avete organizzato la III° edizione del Concorso di #poesia “Araba Fenice“, come mai per il concorso di questa edizione avete scelto il Borgo di Policastrello ;

Premetto che tale borgo si trova tra le colline della Sila, attraversato dalla ciclovia dei parchi e dal percorso nazionale del CAI, abbiamo scelto questo posto dopo aver conosciuto il Sig. Carlo Campolongo, il quale gestisce un centro di accoglienza, dove siamo stati ospiti, e quindi lo abbiamo anche visitato, un borgo molto carino sotto l’aspetto architettonico, storico e culturale, da visitare e soggiornarvi per trascorrere momenti di assoluto relax e farsi un tuffo nella storia, direi molto interessante ; si si certamente, lo abbiamo scelto per dare visibilità a questo piccolo gioiello di paesino, per contribuire soprattutto ad un progetto sociale ed anche turistico culturale, dove l’aiuto di noi tutti è fondamentale.

In che senso mi spieghi ; Stiamo cercando di dare una speranza ad un territorio italiano, soprattutto calabrese, questo borgo, tramite il Sig. Campolongo, Presidente di un Ente di Promozione Sociale , può darvi ospitalità e conforto ogni qualvolta voi lo desideriate. Policastrello Vive , così è chiamato l’Ente da lui gestito, chiede un piccolo aiuto, come contributo per un progetto straordinario. Con una quota minima, direi un Obolo si potrà soggiornare e visitarlo, non dimentichiamo che li vicino c’è il Santuario della Madonna del Pettoruto, San Donato di Ninea, ed altre sorprese storico-culturali che scoprirete andando a visitarlo.

https://www.retedeldono.it/…/tutti-insieme-policastrello

Policastrello è nel Parco Nazionale del Pollino e grazie per quello che farete, sarete protagonisti di un cambiamento, noi con il Concorso di poesie vi aspettiamo con piacere per dare ai vs Amici e Familiari il benvenuto nel borgo di Policastrello.

Questo concorso da cosa è scaturito ; adesso siamo al 3° anno di questo Concorso di Poesia, è nato da un mia idea, visto che personalmente partecipavo, e partecipo come autore, a vari concorsi nazionali, perché non farlo nel mio paese? Così, 3 anni fa, cercai di coinvolgere il Sindaco di Melicucco, avrei voluto istituzionalizzarlo come Concorso Internazionale tutto nostro, anche se da me ideato, ma sarebbe stato del paese di Melicucco e per sempre, invece ho trovato un muro alzato contro la mia persona, ed allora ho corso ai ripari, ho avuto gratuitamente dal sig. Antonio Mercuri un suo locale vuoto e li ho svolto il Concorso. Poi visto pure la carica onorifica di Wikipoesia, perché non farlo dove mi ospitano con disinvoltura e stima? L’anno scorso si è svolto a Varapodio.

Vedo che non si da per vinto ; assolutamente no, tramite il mondo del web è stato pubblicato con il patrocinio culturale su Wikipoesia, enciclopedia online, e quest’anno come già ho detto si svolgerà nel Ducato di Policastrello CS. Sig. LoGiacco a quanto ho capito è un’ottima location anche per chi vorrà visitare il Santuario della Madonna del Pettoruto, esatto e si svolgerà con il patrocinio culturale del comune di San Donato di Ninea CS, come ho già detto dall’Ente Policastrello Vive, dall’Accademia Dinastica Universitaria Nobile Famiglia Agricola, da me rappresentata con Delega per la città metropolitana di Reggio Calabria. Quest’anno la manifestazione è sponsorizzata dalla Casa Editrice Pace edizioni, con la quale abbiamo un accordo per fare una Antologia con i vari poeti che parteciperanno, la CF Creazioni Artigianali, per un eventuale premio, la GlobalSport che ci fornirà le medaglie, la Cartolibreria Fantasy che ci stamperà gli attestati, le targhe saranno stampate dall’orafo Gioielleria Papàsidero, il nostro giornale laprimapagina.it, le riprese da PianaTv e un premio speciale da Il Meandro d’Oro, se non erro quest’ultimo è una sua creazione molto interessante sotto il profilo storico-culturale, esatto caro direttore, come vede abbiamo bellissimi premi che arricchiranno il Concorso per la gioia dei partecipanti ..

Quindi a tutti gli effetti possiamo dire che è iniziata la 3° edizione del Concorso di Poesia, “Araba Fenice”, esatto, sono già arrivate delle mail con le poesie, mi rivolgo ai lettori e poeti, sappiate che per noi sarà un onore ed un piacere avervi tra i concorrenti, inviate le vostre opere che saranno stampate e incollate su cartoncino per essere messe esposte presso il centro di accoglienza di Policastrello Vive . come mai li stampate e li mettete su cartoncino ; come negli anni precedenti ci sarà una giuria che decreterà i vincitori, un primo, secondo e terzo posto, più opere con menzioni d’onore, poi ci sarà una giuria popolare, ecco perché le mettiamo su cartoncino, per metterle esposte e farle votare dal pubblico, ed anche qui avremo un primo, secondo e terzo posto. Vedo con piacere che ci saranno diversi premi per i vincitori, si certo ed inoltre la vincitrice o vincitore, come primo posto, oltre ad essere premiato/a avrà una sua biografia su Wikipoesia, la Repubblica dei Poeti.

Pubblichiamo qualche foto della I° nonché della II° edizione del concorso che si è svolta a Varapodio, cittadina che ad oggi può vantarsi il pregio di essere stata inserita come “Città della Poesia” ..

