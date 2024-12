Rete di imprese Naturalmente Capodimonte:

Un convegno per realizzare “La Città Ideale”

– Idee ed esperti a confronto

La conferenza si svolgerà mercoledì 11 dicembre 2024 alle ore 17,00 presso “La Cascina” di Capodimonte e sarà tenuta dal relatore Agostino Cecchini

con gli interventi di rappresentanti del Comune e delle associazioni

Francesca Ferri, presidente della Rete di imprese Naturalmente Capodimonte:

“La Rete, per sua stessa natura, promuove il confronto tra soggetti diversi al fine di trovare stimoli e idee per migliorare l’attrattività del territorio. Il convegno, quindi, vuole aprire un dialogo a partire dal quale progettare il futuro di un luogo come il nostro, ricco di arte, storia e natura”.

CAPODIMONTE (Viterbo)– La Rete di imprese Naturalmente Capodimonte (beneficiaria dell’Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle Reti di Imprese tra Attività Economiche, ammessa con Determinazione n. G05757 del 28/04/2023 della Regione Lazio) organizza per mercoledì 11 dicembre alle ore 17,00, presso “La Cascina” (in via della Cascina, ex Scuderie Farnesiane) a Capodimonte, la conferenza dal titolo “La città ideale” – Turismo – centro storico – ambiente- paesaggio. Idee, visioni, modelli nazionali ed internazionali, per aprire una stagione di riflessioni sul fenomeno del turismo.

La conferenza, sostenuta dal Comune di Capodimonte, vede la collaborazione del gruppo di ricamo L’ago di Capodimonte, Archeotuscia, Navigabolsena servizio pubblico di navigazione e l’associazione Lago di Bolsena Odv.

“L’iniziativa è ospitata dal gruppo di ricamo L’ago di Capodimonte nell’ambito della mostra nella quale sono esposti circa sessanta presepi artigianali. Questo rende ancor più il senso di aggregazione e d’incontro fra le varie realtà presenti sul nostro territorio – dice Francesca Ferri, presidente della Rete di imprese Naturalmente Capodimonte. Nell’ambito della conferenza, tenuta dall’esperto Agostino Cecchini, si parlerà di turismo, di ambiente e di modelli da seguire per far sì che Capodimonte diventi un luogo protetto, rispettato, interessante e attraente dal punto di vista della fruibilità.

La Rete di imprese, per sua stessa natura, promuove il confronto tra soggetti diversi al fine di trovare stimoli e idee per migliorare l’attrattività del territorio. Il convegno, quindi, vuole aprire un dialogo a partire dal quale progettare il futuro di un luogo come Capodimonte, ricco di arte, storia e natura.

All’incontro interverranno inoltre Patrizia Ceccantoni, coordinatrice Archeotuscia sezione Capodimonte che parlerà del passato storico di Capodimonte ma soprattutto degli obiettivi per il futuro. Enrico Calvario, presidente dell’Associazione Lago di Bolsena parlerà invece delle ricchezze naturalistiche del lago e della sua tutela, mentre il consigliere comunale Angelo Scipioni presenterà il progetto che sta seguendo per realizzare nella zona di Monte Bisenzio la prima area protetta del lago di Bolsena”.

Con l’occasione verrà presentato il video “Lake Bolsena Wonders”, diretto da Agostino Cecchini e prodotto da Navigabolsena servizio pubblico di navigazione, un breve filmato promozionale sul territorio che ha appena completato la prima fase di riprese con una piccola innovazione ideata dal regista. Vi sarà anche l’opportunità di rivedere alcune scene relative all’evento organizzato a fine giugno dalla Rete di imprese Naturalmente Capodimonte.