La Spezia Capodanno 2025: una notte di San Silvestro all’insegna della musica, del ballo e del divertimento

Anche quest’anno l’Amministrazione Peracchini ha organizzato una grande festa in Piazza Europa per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025. Si preannuncia un evento imperdibile, che inizierà alle ore 22.00, dove musica, ballo e divertimento saranno i protagonisti, per festeggiare tutti insieme nella storica piazza cittadina.

Il ricco programma per la sera di San Silvestro è stato presentato questa mattina dal Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, durante una conferenza stampa a Palazzo Civico, accompagnato da Umberto Bonanni di Tag S.r.l., organizzatore della serata, e dal Direttore di Dipartimento, Massimiliano Curletto.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “La Spezia vuole festeggiare la magia di San Silvestro con una grande festa in piazza Europa, per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025 tutti insieme. Per l’occasione abbiamo organizzato una serata dedicata agli spezzini per ballare che viene incontro ai gusti di tutti con grandi ospiti di livello nazionale sia dedicati ai più giovani, sia per i più adulti, ma anche per ridere con le battute del grande Charlie Gnocchi. Sarà un’occasione per riunirci come comunità, divertirci in sicurezza e vivere insieme un Capodanno bellissimo”.

Guest Star della serata sarà Jake La Furia, pseudonimo di Francesco Vigorelli, uno dei rapper più apprezzati nel panorama musicale italiano e volto noto della televisione grazie alla sua partecipazione come giudice a XFactor, il talent show musicale amato da giovani e meno giovani.

La serata vedrà inoltre le performance di Emilio Simonini, uno dei DJ più conosciuti della provincia della Spezia, che proporrà un energetico DJ set. I festeggiamenti proseguiranno con i Killer Queen, gruppo di riferimento per i fan italiani dei Queen, riconosciuto da ‘We Will Rock You’ (official Italian Queen fan club) come “tribute band ufficiale” per l’Italia. Il 1° giugno 2015, la band ha suonato all’Arena di Verona come band di supporto a Brian May, chitarrista e co-fondatore dei Queen.

A vivacizzare ulteriormente la serata ci saranno le incursioni di Charlie Gnocchi, presentatore, comico, scrittore, autore, musicista, conduttore radio su RTL 102.5, inviato di Striscia la Notizia e protagonista di molte trasmissioni televisive sia Rai che Mediaset.

Un programma ricchissimo, pensato per tutti i gusti, che permetterà a tutti di vivere una serata speciale in allegria e sicurezza nella splendida cornice di Piazza Europa.