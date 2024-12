Serie C NOW girone C 18esima giornata l’allegra difesa del Crotone esalta la Casertana che conquista la prima vittoria stagionale in trasferta

Crotone 2

Casertana 3

Marcatori: 4° Carretta, 36° Proia, 41°-44° Tumminello, 47° Bianchi

Crotone (4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Di Pasquale, Armini, Groppelli (Giron), Gallo (Barberis), Schiro’ (Rojas), Spina (Vitale), Tumminello, Oviszach (Kolay), Gomez. All. Longo

Casertana (3-4-2-1): Zanellati, Collodel (Deli), Kontek, Bacchetti, Paglino (Salomaa), Bianchi (Heinz), Damian, Matese (Fabbri), Falasca, Proia, Carretta. All. Iori

Arbitro: Mattia Drigo di Portogruaro

Ass. Giacomo Bianchi – Pistoia

Mattia Morotti di Bergamo

Quarto giudice: Giuseppe Rispoli di Locri

Ammoniti: Falasca, Matese, Carretta, Gallo, Bianchi, Zanellati, Kolay

Angoli: 6 a 5 per il Crotone

Recupero: 3 e 4 minuti

Spettatori: 3.605 incasso euro 12.583, 98

Il commento di mister Longo a fine partita:

“Contro una squadra veloce che pratica un buon calcio, abbiamo commesso troppi errori in particolare nel secondo tempo. I miei giocatori hanno sofferto molto le pessime condizioni climatiche, in particolare il forte vento. La Casertana a mio parere è stata la migliore squadra fino ad ora incontrata”.

Il Crotone che ci aveva abituato ai continui risultati positivi si è fermato dopo avere affrontato la Casertana, squadra per nulla di bassa classifica. Cinque vittorie e quattro pareggi nelle ultime nove partite era la conferma dell’idoneita’ per l’alta classifica, con tendenza al miglioramento della posizione nel prosieguo della stagione, da parte degli squali ma così non è stato.

La squadra campana, del tecnico Iori, specializzata in pareggi ed imbattuta nelle ultime sei giornate ce l’ha fatta a vincere la prima partita stagionale fuori casa. Ha evitato la quinta sconfitta stagionale, per proprio merito con l’aggiunta di trovarsi di fronte un avversario la cui difesa, la peggiore del girone, fa felice ogni attacco avversario. Difesa pitagorica schierata senza Cargnelutti per motivi fisici al cui posto Di Pasquale insieme al confermato Armini a formare la coppia centrale. Difensore destro Guerini, difensore sinistro la novita’ Groppelli e fuori Giron. Tutto ok per la conferma di Gallo e Schiro’ nella zona mediana. La novità nel centrocampo, fascia destra, ha riguardato l’ingresso di Spina per la squalifica di Silva. A completare il reparto Oviszach a sinistra, Tumminello centrale e Gomez punta. Ospiti senza Salomaa e Bakayoko, dentro Paglino e Matese gli unici cambi effettuati da Iori con riferimento alla precedente formazione.

Avvio delle giocate da parte della Casertana e bastano quatto minuti agli ospiti per mettere segnare il primo dei due gol. A realizzarlo è Carretta che concretizza un’azione iniziata lungo la fascia destra. Da condannare la condotta difensiva del Crotone dove Groppelli, Di Pasquale e Armini non sono riusciti a neutralizzare il marcatore. Pitagorici poco concreti in ripartenza e molti errori a centrocampo facilitano le giocate della Casertana. Attacco per niente pericoloso. L’unica occasione da gol per riequilibrare la partita al minuto trentuno con Spina che in ripartenza arriva dentro l’area di rigore ma calcia fuori il pallone. Al minuto trentasei la doccia fredda per il Crotone con il secondo gol subito ad opera di Proia, in precedenza minuto trentaquattro, Falasca ha fallito una facile occasione. Risultato che, però, si rimette in discussione con il gol di Tumminello segnato di testa su cross di Spina dalla destra. Minuto quarantaquattro ancora Tumminello segna la seconda doppietta stagionale e dopo tre minuti di recupero termina il primo tempo. Inizio ripresa su calcio d’angolo la Casertana si riporta in vantaggio con Bianchi con l’aiuto di D’Alterio che si fa sfuggire il pallone dalle mani. Tutto da rifare per il Crotone e sempre per colpa della difesa. Ospiti padroni delle giocate nei minuti successivi, locali senza la dovuta reazione. Perché possa avvenire ciò, mister Longo manda in campo Vitale e Barberis in sostituzione rispettivamente degli inconcludenti Spina e Gallo. I cambi rivitalizzano le azioni offensive del Crotone ma senza creare pericoli a Zanellati. Sesta sconfitta stagionale, quarta casalinga, che ridimensionano le ambizioni degli squali, nessun’altra pretesa per un posto nei play-off nella parte bassa.