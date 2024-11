DODICI POETI IN VETRINA PER L’OMAGGIO ALL’ABRUZZO

Il 15 dicembre, a Roma, la presentazione del progetto presso lo studio della pittrice Eugenia Serafini

Il progetto di Anna Manna I GRANDI DIALOGHI NEL WEB inaugura il 15 dicembre a Roma la lunga kermesse POETI E PITTORI INSIEME PER L’ABRUZZO, che durerà due anni. Nel nuovo anno, ormai alle porte, la poetessa romana dedicherà l’Omaggio artistico a Tocco da Casauria, in provincia di Pescara, paese natio del padre, lo scrittore GENNARO MANNA.

Nel 2026 sarà L’Aquila ad ispirare i pittori sui versi dei poeti in vetrina, nell’anno in cui la città capoluogo d’Abruzzo sarà Capitale italiana della Cultura. Qui di seguito i POETI IN VETRINA nel 2025per L’OMAGGIO A TOCCO CASAURIA, ai cui versi i pittori dovranno ispirarsi nel dipingere le loro opere nel concorso d’arte.

1° GRUPPO

Poeti con poesie dedicate al paese TOCCO CASAURIA

LILIANA BIONDI

2° GRUPPO

Poeti con poesie dedicate a GENNARO MANNA ed alla sua famiglia

MARIO NARDUCCI

ANNA MANNA

DANIELA FABRIZI

3° GRUPPO

Poeti con poesie dedicate al tema INFANZIA – RADICI

CLARA DI STEFANO

MARIA RITA MAGNANTE

ANNA MANNA

4° GRUPPO

Poeti di TOCCO CASAURIA

LUCIA DE ANGELIS

FRANCESCO COIA

5° GRUPPO

Poeti presenti nell’ANTOLOGIA SULL’INFANZIA

TIZIANA MARINI

MIRA CARPINETA

FAUSTA GENZIANA LE PIANE

DANIELA QUIETI

L’OMAGGIO A TOCCO CASAURIA sarà annunciato il 15 dicembre prossimo a Roma, presso lo studio della pittrice EUGENIA SERAFINI, Presidente di Giuria per il concorso di pittura. Così dichiara Anna Manna nell’illustrare le emozioni e le speranze che sostengono questo innovativo e sorprendente progetto: “Tutti ci ritroviamo nell’antica casa dell’infanzia tra luci ed ombre, dubbi e certezze. Mentre la vita avanza, si dispiega (e spiega) sia le luci sia le ombre dei ricordi. Si conclude attorno alla stessa tavola, come per una rinnovata festa tra parenti, questa volta di poesia, l’itinerario poetico che 12 poeti hanno tracciato per accompagnare i pittori che vorranno partecipare. E’ un itinerario fatto di pietre e di sentimenti che spesso si sciolgono sotto i piedi degli incauti viandanti. E’ un percorso difficile nell’apparente leggiadria.

Un viaggio che richiede consapevolezza, capacità di fronteggiare i momenti sdrucciolevoli, gli abbandoni eccessivi, la nostalgia invadente. Con tutti i poeti iniziamo così le danze attorno al presepe, all’albero che profuma di verde. Mescoleremo le sensazioni mentali e fisiche, carpiremo i miraggi della poesia e della pittura per creare un magnifico incontro. L’incontro è il vero protagonista di questi omaggi alle città italiane e dall’incontro nascerà una nuova espressione artistica, che contenga tutto il passato ed almeno la speranza del futuro.”

Il primo Omaggio alle Città d’Arte italiane si è recentemente concluso, all’inizio di novembre scorso, a Spoleto. Nel corso del 2024, presso la Galleria LA BOTTEGA DELL’ ARTE di Katy Laudicina, i POETI IN VETRINA sono stati Mario Narducci, Liliana Biondi, Sandro Costanzi, Anna Manna. I loro versi hanno portato alla vittoria i seguenti Artisti che hanno dipinto ispirandosi ai loro versi: Laura Bordi, Fabiola Lazzarini, Gino Meddi, Linda Lucidi.

Premi speciali fuori concorso sono stati conferiti a Milena Petrarca, Elio Morettini, Maria Giovanna Narducci, Giovanna Gubbiotti, scelti dai poeti per la sezione I GRANDI INCONTRI D’ARTE. Saranno tutti a Roma insieme ai poeti e agli altri pittori, per unirsi in questa Festa di Buon Natale in Poesia e Arte. Ai pittori vincitori a Spoleto sarà riservata una Sezione speciale nel concorso OMAGGIO A TOCCO CASAURIA, che si concluderà a fine anno 2025.

Goffredo Palmerini