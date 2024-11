A Marta, sul lago di Bolsena: evento per la festa di Sant’Andrea pescatore

Rete di imprese Visit Marta

l’ interessante incontro dal tema “I tesori di Marta: dal Borgo dei pescatori alla regina Amalasunta”. – Alla scoperta di tradizioni, sapori e segreti per elevare l’attrattività del territorio. La processione in onore di Sant’Andrea e la consegna dei tradizionali pesci di cioccolato ai bambini da parte dei pescatori di Marta, visite gratuite ai monumenti e al Borgo dei pescatori, l’apertura straordinaria della Torre dell’orologio, il Press Tour con giornalisti del settore turistico ed enogastronomico, gli stand con i produttori della Rete di imprese Visit Marta, il Banchetto dei Pescatori e l’accensione delle luminarie natalizie.

MARTA – Il Comune di Marta, la Rete d’imprese Visit Marta e i Pescatori di Marta, con la collaborazione di Slow Food Viterbo e Tuscia ed Expo Tuscia DMO, organizzano l’evento dal titolo “Vivi e Gusta Marta” – Un Lago da gustare. Festa di Sant’Andrea Pescatore che si svolgerà nella giornata di sabato 30 novembre.

Una grande iniziativa che intende riprendere un’antica tradizione del viterbese e che era stata preannunciata a luglio, sia dal sindaco Maurizio Lacchini sia dai rappresentanti della rete, in occasione della presentazione della Rete di imprese Visit Marta. La Rete ‘Visit Marta’ è beneficiaria dell’Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle Reti di Imprese tra Attività Economiche ed è stata ammessa con Determinazione n. G05757 del 28/04/2023 della Regione Lazio.

L’evento per la festa di Sant’Andrea, protettore dei pescatori, sarà un ulteriore occasione per far conoscere la storia del territorio e delle sue antiche tradizioni in particolare dell’attività ittica che da sempre ha caratterizzato la cittadina sul lago di Bolsena. Infatti il programma prevede dalle ore 16,30, presso la Sala della Cultura “Tommaso Gentili” (ex cinema Roma), l’interessante incontro dal tema “I tesori di Marta: dal Borgo dei pescatori alla regina Amalasunta”. – Alla scoperta di tradizioni, sapori e segreti per elevare l’attrattività del territorio -.

Di seguito l’intero programma: alle ore 10,00 in piazza Umberto I, apertura stand con i produttori della Rete d’imprese Visit Marta; sempre alle ore 10,00 apertura straordinaria della Torre dell’orologio (orario visite: 10,00 – 12,00 e 15,00 – 18,00).

Alle ore 10,30 avrà luogo il raduno dei pescatori con abiti tradizionali in piazza Umberto I. Alle ore 11,00 partirà la Processione in onore di S. Andrea dalla Chiesa Collegiata dei Santi Marta e Biagio al lungolago e celebrazione della S. Messa. Al termine, rito della benedizione del lago per implorare pesca abbondante e protezione dai pericoli e consegna dei pesci di Sant’ Andrea ai bambini da parte dei pescatori; in caso di maltempo la cerimonia di consegna dei tradizionali pesci di cioccolato si terrà presso la Chiesa Collegiata dei Santi Marta e Biagio.

Alle ore 11 inizierà il press tour con giornalisti e blogger specializzati nel settore del turismo e dell’enogastronomia a cura della DMO Expo Tuscia.

Alle ore 11,30 visita turistica gratuita ai monumenti, alle bellezze nascoste di Marta, al borgo dei pescatori e alle caratteristiche imbarcazioni.

Alle ore 13,00: “Banchetto dei pescatori” presso i ristoranti di Marta con proposta del menù con pesce di lago e prodotti del territorio in collaborazione con Slow Food Viterbo e Tuscia: Ristorante “Da Otello” (tel. 0761 871627), Ristorante “Il Pirata” (tel. 0761.871515), Ristorante “Sant’Egidio” (tel. 0761.871543); Ristorante “Al Girasole” (tel. 0761.871448); Agriturismo “Kornos” (tel. 320.0762580); Ristorante “Italia” (tel. 0761.871598); Ristorante “La Martana” (334.1429436).

Alle ore 15,00 si potrà partecipare ad un’altra visita turistica gratuita ai monumenti, alle bellezze nascoste di Marta, al borgo dei pescatori e alle caratteristiche imbarcazioni. Nello stesso orario inizierà il Laboratorio di educazione alimentare per bambini sul pesce di lago a cura di Debora Valentini, Slow Food Viterbo e Tuscia.

Alle ore 16,30 avverrà la chiusura degli stand con i produttori della Rete d’imprese Visit Marta.

Infine dalle ore 16,30 nella Sala della Cultura “Tommaso Gentili” (ex cinema Roma) si svolgerà il suddetto incontro dal tema: “I tesori di Marta: dal Borgo dei pescatori alla regina Amalasunta”. – Alla scoperta di tradizioni, sapori e segreti per elevare l’attrattività del territorio – con la presenza di rappresentanti istituzionali e con gli interventi dei produttori ed esercizi aderenti alla Rete di imprese Visit Marta. Al termine, seguirà sul Lungolago la tradizionale e suggestiva accensione delle luminarie natalizie.

La Rete di imprese Visit Marta è presente sui canali social: www.facebook.com/visitmarta ed Instagram @visit_marta.