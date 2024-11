“Solo 5 minuti” è il nuovo singolo di Larossi

Dal 15 novembre 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “SOLO 5 MINUTI”, il nuovo singolo di LAROSSI.

“Solo 5 minuti” è un brano che parla del senso di distacco e riflessione sulla vita contemporanea, attraverso una prospettiva ironica e disincantata. La quotidianità è vissuta con un ritmo lento, quasi apatico, rappresentato dal refrain “cinque minuti per fare niente”. La canzone gioca ironicamente sul concetto di “cinque minuti” come scusa per procrastinare e far finta di essere impegnati. Il ritornello sottolinea la volontà di non affrontare davvero le aspettative degli altri ed evitare la pressione sociale. In realtà questo “non fare niente” rappresenta una ribellione silenziosa e ironica verso il mondo che ci circonda, un atto di resistenza, un modo per prendersi del tempo e sottrarsi alla dinamica sociale che spinge verso conformità e azioni dettate dall’esterno.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Solo 5 Minuti è una ribellione silenziosa alla frenesia quotidiana. Quel ‘non fare niente’ nel ritornello non è solo procrastinazione, ma un atto di resistenza. È prendersi del tempo per sé, lontano dalle aspettative degli altri, un gesto di libertà mascherato da apatia”.

Biografia

Larossi è il nome d’arte di Barbara Rossi, cantautrice toscana dallo stile musicale eclettico che spazia tra rock classico e indie. La sua versatilità artistica le permette di esplorare sonorità diverse, mantenendo al centro del suo percorso creativo un’intensa ricerca personale ed emotiva. Dopo aver completato la sua formazione musicale e aver conseguito una laurea in Etnomusicologia presso la facoltà di Lettere, Larossi ha deciso di intraprendere la strada da solista, curando sia la parte musicale che quella testuale dei suoi brani.

I testi di Larossi riflettono un viaggio introspettivo, un percorso di riflessione sugli stati mentali e sulle emozioni che scaturiscono dall’interazione con gli altri. Nelle sue canzoni, traspare la profonda sensibilità con cui affronta le sfide della vita quotidiana e i disagi tipici della società moderna, riuscendo a creare una connessione sincera con il suo pubblico. L’estate del 2023 ha segnato un momento di svolta per Larossi, che si è esibita in numerosi live show, conquistando il pubblico con la sua energia e autenticità. Tra le esperienze più significative, c’è l’apertura del concerto di Rose Villain, un evento che le ha permesso di mostrare il suo talento a un pubblico ancora più ampio, consolidando la sua presenza sulla scena musicale.

