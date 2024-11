Il cambiamento dei cui il nostro mondo ha urgente bisogno è ora nella nuova rivista di RRM3 “The Millennium Renaissance”

Dr. Arch. Franca Colozzo *

Come quasi tutti i pensatori e gli scienziati del mondo vanno ormai affermando da decenni, l’umanità non sarà in grado di sopravvivere a tutte le sfide fatali che sta affrontando, a meno che non si stabilisca e si metta in atto un necessario “Cambiamento Mentale”.

Pienamente consapevole di questa necessità vitale, RRM3 – RINASCIMENTO RENAISSANCE MILLENNIUM III, ha iniziato a tessere la tela del suddetto cambiamento mentale pubblicando le sue idee in una nuova rivista futuristica “LA RINASCITA – MILLENNIUM – Progettare il futuro”.

La creazione di una nostra rivista a disposizione di tutti nasce dalla constatazione della condizione disastrosa in cui versa il nostro mondo, sofferente, tartassato da guerre, genocidi, persecuzioni, ingiustizie sociali, per cui abbiamo pensato di dare il nostro umile contributo anche attraverso varie soluzioni sui media. La rivista dell’Associazione internazionale RRM3 – RINASCIMENTO RENAISSANCE MILLENNIUM III è ora disponibile a livello mondiale. L’annuncio viene dato dal suo ideatore ed anche creatore grafico, il fondatore e presidente dell’Associazione, Prof. Arch. George Onsy (Cairo, Egitto).

Nella prima uscita di questa rivista, con il suo primo numero attualmente in commercio in tutto il mondo dal Canada e dall’India ed online come Flipbook, oltre che come video magazine su YouTube, ci si è prefissi di aiutare il nostro mondo sofferente su 5 livelli: SPIRITUALE, CULTURALE/INTELLETTUALE, COGNIZIONE DEI MEDIA, TECNOLOGICO, RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.

La rivista internazionale di RRM3, “THE MILLENNIUM RENAISSANCE – Progettare il futuro”, è nata per aiutare il nostro mondo sofferente attraverso diversi livelli di soluzioni urgenti e creative. Essa, attraverso 5 sezioni multidisciplinari regolari sotto il titolo “THE ETERNORAMA ACADEMY – Imparare l’eterno”, invita il lettore a fare un giro attraverso le seguenti n. 5 sezioni:

AIUTARE IL NOSTRO MONDO SOFFERENTE ATTRAVERSO 5 CANALI DI SOLUZIONI CREATIVE URGENTI

Il nostro mondo materialistico mortale ha bisogno di una SPIRITUALITÀ UNIVERSALE (MILLENNIUM III 24-HOUR YOGA), secondo il seguente schema:

I – ACADEMIA ETERNORAMA con le sue 5 sezioni transdisciplinari:

Il nostro mondo affetto da materialismo devastante ha bisogno di:

SPIRITUALITÀ DI GUARIGIONE GLOBALE – LO YOGA 24 ORE DEL MILLENNIO III;

2- Il nostro mondo di mentalità ristretta ha bisogno di:

PANORAMA CULTURALE/INTELLETTUALE;

3- Il nostro mondo di campagne di lavaggio del cervello ha bisogno di:

MONITORAGGIO DELL’ARTE DEI MEDIA E DEL PUBBLICO AMPIO;

4- Il nostro mondo soggiogato dalla tecnocrazia ha bisogno di:

TECNOLOGIA UMANIZZATA;

5- Il nostro mondo affetto da problematiche complesse ha bisogno di:

RISOLUZIONE VISIVA DEI PROBLEMI, in cui cerchiamo di applicare i nostri schemi innovativi grafici di mappatura dei problemi per attivare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG) e per risolvere i rischi globali che minacciano il mondo odierno.

Dopo ognuna di queste sezioni, la redazione invita il lettore a commentare o ad aggiungere il proprio contributo di scrittura, arte, ricerca su qualsiasi punto esposto.

II – La Parte II apre oltre 20 pagine ai lavori creativi da parte dei lettori sul tema principale della rivista: VIOLENZA, TERRORISMO E GUERRA.

Questa parte è suddivisa in 4 sottosezioni: scrittura, arte visiva, arte performativa e ricerca. Nel primo numero abbiamo pubblicato i lavori correlati di 15 scrittori, 3 artisti visivi e 3 artisti dello spettacolo. Tutti coloro che hanno inviato i loro lavori saranno pubblicati nei prossimi numeri, 1.2.

* Siamo profondamente grati per questa meravigliosa pubblicazione a:

Sethi Krishan Chand – INDIA, il nostro membro del consiglio direttivo RRM3 e consulente per le pubblicazioni per aver pubblicato questa rivista a sue spese come FLIP – book online.

Alexander Kabishev – RUSSIA, il nostro membro del consiglio direttivo RRM3 e consulente per le pubblicazioni per aver fatto del suo meglio per pubblicarla come rivista cartacea.

Goffredo Palmerini – ITALIA, l’eminente scrittore e giornalista italiano e nostro Presidente Associato di RRM3, sempre pronto a pubblicare i nostri risultati, comprese le notizie su questa rivista, su 250 giornali e riviste in tutto il mondo.

Franca Colozzo – ITALIA, la nostra Direttrice Esecutiva di RRM3, cui è rivolto il nostro ringraziamento per il suo continuo aiuto nel follow-up, nei contatti, nella condivisione dei nostri lavori su tutte le piattaforme dei social media e nella comunicazione RRM3 con l’UE.

Grazie mille e congratulazioni a tutti da parte del Prof. George Onsy (Egypt), Fondatore-Presidente di RRM3, e oltre 500 dei nostri membri RRM3, luminari del mondo della cultura, dell’arte, della ricerca e del lavoro umanitario.

* Direttrice Esecutiva di RRM3