Al ballottaggio per le presidenziali in Romania in testa i filoputiniani

La Romania sceglie Vladimir Putin? Certamente ha bocciato il premier uscente europeista Marcel Ciolacu che, da favorito alle elezioni presidenziali, è stato escluso dalla corsa dopo il primo turno, secondo i risultati quasi definitivi pubblicati dalla Commissione elettorale.

Una doccia fredda per gli europeisti in Romania. Infatti dopo lo spoglio di oltre il 99% delle schede, il premier uscente è al terzo posto con il 19,16% dei voti, dietro a Elena Lasconi, sindaco di centrodestra di una piccola città, che lo supera per all’incirca 700 voti. In netto vantaggio il candidato filorusso Calin Georgescu. Il filoputiniano a sorpresa è arrivato primo con il 22,94% dei consensi. Sarà lui il papabile futuro premier con la Romania che potrebbe “entrare nell’orbita di Mosca”.