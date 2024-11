Iglesias è in lacrime per la morte di Riccardo Lai e Aurora Marcia. I due minorenni sono morti in un incidente stradale sulla Statale 130, all’altezza dello svincolo per la città, all’una di stanotte. Riccardo Lai e Aurora Marcia hanno perso la vita in un violento impatto tra il loro ciclomotore e un’auto. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, il personale medico sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dei due giovani. Il conducente dell’autovettura sottoposto alle prime cure e controlli da parte del personale sanitario, era sotto choc.

Sul posto anche gli operatori dei Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale e al servizio di assistenza alle forze dell’ordine per gli accertamenti e i rilievi di legge. Riccardo Lai e Aurora Marcia avevano 17 anni.

Era l’una di notte quando i due ragazzini erano in sella a uno scooter quando stavano percorrendo la Statale 130, nello svincolo che porta all’ingresso di Iglesias. Per cause ancora da accertare c’è stato l’impatto con una Range Rover Evoque condotta da un uomo di 32 anni di Gonnesa, che è stato ritrovato in stato confusionale. Non c’è stato nulla da fare per Riccardo Lai e Aurora Marcia, i due hanno perso la vita sul colpo.

Lutto cittadino a Iglesias per la scomparsa di Riccardo Lai e Aurora Marcia. “In segno di rispetto e partecipazione al dolore delle famiglie colpite” il sindaco Mauro Usai ha proclamato il lutto cittadino per la giornata dei funerali. Durante il lutto cittadino, le bandiere sugli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta, le scuole medie superiori di primo e secondo grado saranno chiuse, le manifestazioni pubbliche sospese. “Si invitano i cittadini – scrive il Comune- le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali e produttive a esprimere, nelle forme ritenute opportune, la propria partecipazione al cordoglio. La comunità di Iglesias si stringe attorno alle famiglie di Aurora e Riccardo, condividendo il loro immenso dolore e offrendo tutto il sostegno possibile in questo momento di profonda tristezza”.