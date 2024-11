Gli ebrei stanno commettendo crimini di guerra e crimini contro l’umanità a Gaza: condanna internazionale

È arrivata la condanna per gli ebrei. Infatti la Corte penale internazionale ha emesso i mandati di arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il suo ex ministro della Difesa Gallant e il leader di Hamas Deif di cui la Corte ha detto di non essere in grado di confermare la morte, accusandoli di crimini di guerra e crimini contro l’umanità per la guerra a Gaza e gli attacchi del 7 ottobre. La decisione trasforma Netanyahu e gli altri in sospettati ricercati a livello internazionale.

Secondo il ricercato internazionale Benjamin Netanyahu “la decisione antisemita della Corte penale internazionale equivale al moderno processo Dreyfus, e finirà anche così”. Ma adesso i Paesi del Mondo dovranno eseguire l’arresto del criminale di guerra ebreo Netanyahu. La legge è uguale per tutti e va applicata. Laddove il criminale di guerra andasse fuori da Tel Aviv.

I mandati d’arresto emessi dalla Corte penale internazionale contro Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant sono “vincolanti” e per tanto tutti i membri della Ue devono garantirne l’applicazione. A dichiararlo è l’Alto rappresentate dell’Unione Europa per la politica Estera, Josep Borrell. “Non è una decisione politica, è una decisione di un tribunale di giustizia internazionale e la decisione dei tribunali devono essere sempre rispettate e applicate”, ha aggiunto il capo della diplomazia europea dalla Giordania, ricordando alla decisione della Corte è “vincolante” e tutti i Paesi della Ue, tanto più in quanto membri del Cpi, “sono vincolati ad applicare questa decisione giudiziaria”. Borrell ha detto che “prende atto” dell’ordine del Cpi ed ha insistito sul fatto che la “tragedia a Gaza deve concludersi” e la comunità internazionale deve fare un passo avanti per affrontare la situazione “apocalittica” nella Striscia.