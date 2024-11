Oleificio Licastro Azienda Agricola

Il Calabrese è di solito associato a “testa dura”, testardo, caparbio.

Si dice dei “ Calabresi” che hanno un carattere ostinato, duro, chiuso, crudo, deciso. Altri descrivono i Calabresi come bugiardi, ciarlatani, millantatori, dotati di una carica di aggressività che qualche volta sfocia in un furore mistico.

Gramsci in “Letteratura e vita nazionale” (uno dei Quaderni del carcere) scrive, che i calabresi sono gente dal carattere temprato come l’acciaio. Corrado Alvaro invece scava più in profondità e coglie bene le contraddizioni. Il calabrese riesce ad essere primitivo e raffinato, patriarcale ed avventuroso, taciturno e riflessivo, egoista e generoso, capace perfino di slanci verso l’inconoscibile e il cielo; in preda a feroci passioni ed insieme in grado di discettare di questioni filosofiche o di argomentare con cavilli sottili ed affinati. A volte umile e sottomesso, altre fiero, altero, audace ed arrogante. Qualcuno ritiene che per capire i calabresi bisogna guardare al paesaggio, alla vegetazione, al clima, agli odori, ai sapori del territorio poiché la nostra vera essenza, quella più autentica, è intensa e passionale. Saremmo, secondo costoro, un popolo in grado di mettersi in competizione perfino con se stesso, troppo orgoglioso per farsi dominare, risoluto nel riaffermare la propria indipendenza fino al punto di abbandonare la propria terra pur di non umiliarsi ed inchinarsi. Nostalgico e tradizionalista, individualista e “anarchico”, il Calabrese ha forte in se il senso della famiglia, dell’onore, della rettitudine e questi valori trasmette ai propri figli e discendenti. Non so se tutto questo corrisponda al vero o sia il frutto di una idealizzazione di maniera o, addirittura, letteraria, in ogni caso presenta il fascino degli opposti.

Detto questo mi piace soffermarmi sulla persona: Alfonso Licastro.

Giovane imprenditore a capo della “ Sua “ Azienda, giovane, ma capace produttore di olio, in una terra a dir poco meravigliosa e generosa, la Calabria. Ha tutte le possibilità di crescere assieme alla sua azienda, di espandersi e lo farà senza alcuna fretta, dipanando quotidianamente tutte le difficoltà cui andrà in contro.

Alfonso Licastro non ha smentito le sue qualità, che sono l’onestà e l’orgoglio; non ha smentito neanche le altre che sono morali e che antepone ad ogni sua azione, specialmente nel campo imprenditoriale. E’ onesto, generoso, rispettoso del “cliente” che per lui non è un anonimo, ma una “ persona” da tenere in considerazione e rispettare nella forma più umana possibile che è propria,nella sua personalità, nel suo modo di essere prima come uomo, poi come “ imprenditore “ è per questo che lui Alfonso Licastro merita tutte le stesse attenzioni che lui ha per l’altro.

Ha appreso dal padre l’arte di produrre l’olio e l’amore per la terra e con tanta passione oggi nella sua Azienda Agricola produce olio extra vergine di oliva di alta qualità, utilizzando tecniche di estrazione a freddo.

L’olio viene prodotto esclusivamente con olive provenienti dai suoi uliveti secolari e maestosi che sorgono ad oltre 650 metri di altezza, a Delianuova, nel cuore dell’Aspromonte.

Raccoglie meccanicamente le olive, nel periodo che va dall’inizio di ottobre e si protrae fino alla fine di novembre, momento in cui l’oliva è appena invaiata.

La qualità delle cultivar impiegate, la posizione strategica dei terreni consente di avere una materia prima ottima senza dover ricorrere all’uso di pesticidi e di anticrittogamici che sommati ad un processo di lavorazione attento e specializzato, restituiscono un olio genuino e ricco di fenoli, polifenoli e tocoferoli, fondamentali nella dieta di ciascun individuo. Il colore dell’olio è giallo oro, con intensi riflessi verdi, profumo deciso, il sapore morbido e avvolgente rendono questo olio unico. Dalla Calabria, da questo Paradiso di terra, un prodotto di eccellenza, di alta eccellenza!

