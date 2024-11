Giuseppe Conte pronto a lasciare il M5S se non passerà la sua linea anti Beppe Grillo

A parole l’ex premier è disponibile a fare un passo indietro. Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte afferma di essere pronto ad andare avanti con la sua linea politica o a “trarne le conseguenze” nel caso in cui le votazioni online sulla Costituente avessero un esito per lui negativo.

Giuseppe Conte in un’intervista precisa. “Nell’ambito di questo processo della Costituente” rientra anche “la nostra definizione di identità, la nostra collocazione, le possibili alleanze”, ed “è giusto che la comunità degli iscritti sia chiamata a valutare e a decidere. Ovviamente c’è stata una linea politica sin qui attuata: c’è stato un percorso. Se questo percorso verrà messo in discussione è giusto che il sottoscritto ne tragga tutte le conclusioni. Però l’unica cosa certa è che non si può soffocare questo processo”. Il rischio – a giudicare il crollo netto dei consensi – è che con o senza Conte il M5S sia destinato all’irrilevanza politica. All’ultima tornata delle regionali, infatti, il partito di Conte (in rotta con il fondatore Beppe Grillo) è attorno al 5% e i consensi sono in calo. I grillini o contiani ad oggi sono “un cespuglio” attorno alla Quercia (il Pd).