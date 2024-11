Gli azzurri avranno un’avversaria più dura e il ritorno in trasferta

Portogallo, Spagna o Germania al posto delle più “abbordabili” Croazia, Olanda o Danimarca. Qualificarsi per secondi ai quarti di Nations equivale per l’Italia di Spalletti un turno più difficile. Agli azzurri sarebbe bastato perdere di un gol contro la Francia, invece l’1-3 condanna la Nazionale al secondo posto nel gruppo e a un sorteggio più complicato.

Il sorteggio dei quarti sarà venerdì a mezzogiorno. L’Italia può essere abbinata a una delle tre prime degli altri gruppi, che già si conoscono: Portogallo, Spagna o Germania. I quarti si giocheranno il 20 e il 23 marzo, l’Italia sarebbe stata in campo in ogni caso ma così avrà un’avversaria più difficile e giocherà l’andata in casa, il ritorno in trasferta.

Il 13 dicembre a Zurigo è in programma il sorteggio delle qualificazioni al Mondiale 2026. Le due partite dei quarti a marzo avranno un effetto anche qui. L’Italia è già testa di serie, ma il sorteggio prevedrà delle X, che saranno abbinate alle squadre in futuro. Chi andrà in semifinale di Nations sarà inserito in un gruppo da quattro squadre e inizierà a giocare solo a settembre, perché a giugno sarà impegnato nella Final Four.

Invece le squadre che perderanno i quarti potrebbero iniziare le qualificazioni già a giugno, perché avranno la possibilità – ma non la certezza – di essere inserite in un gruppo da cinque. Superare i quarti di marzo darebbe un altro vantaggio. Arrivare alla Final Four di giugno darebbe all’Italia un salvagente in più in ottica Mondiale. Perché, se il girone di qualificazione mondiale dovesse andar male – la prima di ogni gruppo si qualifica direttamente, la seconda va al playoff -, ci sarebbe la possibilità del ripescaggio al playoff di marzo 2026, insieme alle seconde dei vari gruppi.