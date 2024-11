Roma. Incidente in zona Portonaccio: morta la ventenne Noemi, un altro giovane è gravissimo

Noemi M., una studentessa universitaria fuori sede di 21 anni è morta nella notte. Sette i feriti totali. In fin di vita un ragazzo, trasportato d’urgenza in ospedale. L’incidente stradale è avvenuto sul ponte della via Tiburtina, in zona Portonaccio. Nell’impatto sono rimaste coinvolte una Opel Mokka dove viaggiavano la vittima e l’amico e una Fiat 500, a bordo della quale c’erano tre ragazzi. Sbalzata fuori dall’auto in seguito all’incidente la giovane è morta sul posto.

Il sinistro stradale è avvenuto attorno alle 2 della notte tra venerdì e sabato su via Tiburtina, direzione fuori Roma. L’Opel – in seguito allo scontro – è finita contro il guardrail di cemento sbalzando fuori dall’abitacolo la studentessa che viaggiava sui sedili anteriori. Gravissimo un altro ragazzo che si trovava nella stessa vettura. Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato in fin di vita al policlinico Tor Vergata. Sette i feriti in totale – tra conducenti e passeggeri – che si trovavano a bordo delle due macchine coinvolte nel sinistro.

La ragazza di 21 anni che si era alla guida dell’Opel e la conducente della 500 – unagiovane di 22 anni – sono state accompagnate in ospedale per essere sottoposti ai test su alcol e droga. Sequestrate le due vetture, sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte dei caschi bianchi del II gruppo Sapienza della polizia municipale.