Roma. Rocco Pescuma travolto e ucciso sulle strisce pedonali da un furgone a Ponte di Nona

L’ennesima tragedia della strada nella Capitale. Rocco Pescuma è stato travolto e ucciso sulle strisce pedonali da un furgone tra via Prenestina e via Avola, zona Ponte di Nona. Rocco Pescuma, 79 anni, abitava nel quartiere, nelle vicinanze di Prato Fiorito.

Rocco Pescuma è stato trasportato d’urgenza in codice rosso con un’ambulanza dell’Ares 118 al Policlinico di Tor Vergata ma non c’è stato nulla da fare. Il settantenne è morto poco dopo il ricovero al pronto soccorso. A investirlo mentre stava attraversando la strada è stato un sessantenne al volante di un furgone Iveco che si sarebbe trovato davanti all’improvviso il pedone in un curvone. L’impatto è stato violento e fatale.