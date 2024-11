San Benedetto Po. Giorgia Coraini scende dal bus e viene travolta e uccisa da un’auto

Tragedia a San Benedetto Po nel Mantovano dove in un incidente stradale è morta Giorgia Coraini, studentessa di 15 anni. Attorno alle 14.15 Giorgia Coraini è scesa dall’autobus di ritorno dalla scuola e ha attraversato la strada, proprio mentre sopraggiungeva un’auto, che l’ha investita in pieno sbalzandola in un terreno adiacente. Il volo di 20 metri non ha lasciato scampo a Giorgia. L’incidente mortale è avvenuto lungo l’ex strada statale 496, all’altezza della frazione di Villa Garibaldi, dove la ragazza abitava.

Le condizioni di Giorgia Coraini sono apparse gravissime. I soccorritori hanno sentito un flebile battito e hanno ripreso le manovre di rianimazione. Giorgia è stata elitrasportata a Parma in stato di incoscienza, con una flebile attività cardiaca. Ma è deceduta durante il trasferimento verso Parma.

I rilievi di legge sono stati seguiti dai Carabinieri. Ad investire la ragazza sarebbe stata un’auto condotta da una ragazza di 26 anni di Porto Mantovano. L’automobilista, trasportata all’ospedale di Pieve di Coriano, non avrebbe riportato ferite nello scontro ma è in stato di choc.

Giorgia Coraini lascia nel dolore più profondo il padre Cristian, tecnico manutentore alla Piusi di Suzzara e la madre Benedetta Grossi, insegnante di scuola materna in una scuola del Modenese e una sorellina, che frequenta la quinta elementare.