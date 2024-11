23 febbraio 2025: in Germania si terranno le elezioni federali anticipate

La locomotiva tedesca si ferma e va verso il voto anticipato. I gruppi parlamentari di Spd e Cdu-Csu hanno raggiunto un accordo per proporre il 23 febbraio 2025 come data delle nuove elezioni federali. Il cancelliere Olaf Scholz dovrebbe chiedere un voto di fiducia al Bundestag tra il 16 e il 18 dicembre. Se la maggioranza dei membri del parlamento federale tedesco non dovesse votarla, il cancelliere potrà proporre lo scioglimento delle camere al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, a cui spetterà la decisione finale sulla data delle elezioni.

La coalizione di governo tra il partito socialdemocratico (Spd) di Scholz, il partito dei Verdi e il partito libero democratico (Fdp) si è sgretolata ad inizio novembre dopo che il cancelliere ha licenziato l’ex ministro delle Finanze, Christian Lindner, stato sostituito da Jörg Kukies, nominato il 7 novembre. La rottura della coalizione è avvenuta dopo mesi di litigi tra i tre ex partner politici sulle politiche economiche e di bilancio, che Scholz e Lindner hanno indicato come il punto di rottura dietro il crollo.

La Spd di Scholz e il partito dei Verdi potrebbero formare un governo di minoranza in Germania fino alle elezioni di febbraio e il cancelliere spera di approvare alcune leggi negli ultimi mesi del suo mandato. La crisi politica si affianca alle difficoltà economiche che stanno indebolendo la prima economia europea.