Gianni Monittola travolto e ucciso da un furgone lungo la tangenziale Est di Lecce

Tragedia lungo la tangenziale Est di Lecce domenica mattina. Gianni Monittola, 47 anni, è morto travolto da un furgone in prossimità dell’uscita 9A. L’incidente stradale mortale è avvenuto nei pressi dell’uscita direzione Maglie. Il quarantenne di Cavallino è morto travolto da un furgone in transito dopo che aveva accostato la sua Fiat Punto, al margine della strada, in prossimità di uno svincolo di accesso ed era sceso dalla vettura.