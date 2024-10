Piogge torrenziali sulla regione di Valencia: decine di morti e distruzione

Le piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno flagellato il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia, hanno provocato almeno 51 morti, secondo i dati ufficiali diffusi dalla Comunità Valenziana. Purtroppo si tratta di un bilancio parziale dal momento che ci sono tanti dispersi. Le inondazioni portata dalla tempesta Dana hanno isolato diversi centri abitati, rendendo difficile il lavoro dei soccorritori.

Tra le zone più colpite si segnalano le province di Valencia e Castiglia-La Mancia, con città intere sommerse dall’acqua e ingenti danni alle infrastrutture. Le piogge sono iniziate lunedì e si sono intensificate martedì pomeriggio, rendendo necessario l’intervento delle autorità che hanno chiesto ai cittadini di restare nelle proprie abitazioni e di evitare spostamenti non indispensabili.

Centinaia di persone sono rimaste bloccate in stazioni ferroviarie e sul posto di lavoro, intrappolate dall’acqua. Molto critica la situazione a Letur, nella provincia di Albacete, dove sei persone risultano ancora disperse. Un treno diretto a Madrid è deragliato nella zona di Malaga a causa delle condizioni meteo estreme ma non si segnalano feriti tra i passeggeri.

A Ribera Alta e Utiel-Requena l’esondazione del fiume Magro e del torrente Poyo ha causato danni ingenti. Duramente colpita anche la città di Valencia dove diversi quartieri sono allagati a causa dell’esondazione del fiume Turia. Nel corso della notte sono stati allestiti centri di accoglienza per gli sfollati. I servizi ferroviari e metropolitani sono stati sospesi a causa dei binari sommersi dall’acqua.

Gli elicotteri della guardia civile spagnola sono in azione per trarre in salvo chi si trova in situazioni critiche. Le regioni sud orientali della Spagna continuano a essere flagellate dal fronte di aria fredda che ha scatenato il disastro. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali stanno ricevendo centinaia di richieste di aiuto da cittadini intrappolati o alla ricerca di notizie su familiari scomparsi.

Sempre secondo Aemet, si prevede che Dana manterrà la stessa portata fino alla fine della settimana. Le piogge potrebbero iniziare a diminuire d’intensità a partire da domenica, mentre lunedì il fenomeno dovrebbe dissiparsi. Per giovedì 31 ottobre il sud ovest della Penisola e la zona dello Stretto continueranno ad essere a rischio di forti piogge. Anche se per venerdì è prevista una diminuzione dell’instabilità, i rovesci potrebbero continuare a colpire il versante mediterraneo, con un impatto particolare sulla città di Valencia e sulle Isole Baleari.

La compagnia ferroviaria di alta velocità Iryo ha annunciato la cancellazione di tutti i servizi di collegamento tra Madrid con Valencia, a causa dei danni alle infrastrutture ferroviarie provocate dalle piogge torrenziali. Anche Renfe, la compagnia pubblica di gestione dei servizi Tav e ferroviari regionali mantiene sospesa la circolazione fra la capitale e Valencia per le condizioni meteorologiche avverse. Per oggi Amet, l’agenzia statale di meteorologia prevede ancora piogge torrenziali nella regione del versante mediterraneo al sudest della penisola.

Al momento non risultano connazionali tra le vittime dell’alluvione a Valencia. Lo comunica la Farnesina spiegando che il ministro degli Esteri Antonio Tajani segue “con la massima attenzione” la situazione. “Per qualsiasi esigenza” la Farnesina invita a contattare l’unità di crisi (+390636225).