Ponte di Ognissanti 2024: dieci milioni di italiani in viaggio

C’è già aria di Natale…sono tantissimi gli italiani che in queste ore si metteranno in viaggio per il ponte di Ognissanti 2024. Si stima che in totale saranno 10 milioni: 8,9 milioni dei quali resteranno in Italia prediligendo le località d’arte e, a seguire, la montagna e i posti all’aria aperta. Poco più di 1 milione di essi sceglierà una destinazione estera, come le grandi capitali europee facilmente raggiungibili con l’aereo.

La durata media prevista della vacanza è intorno ai 3,3 giorni per un totale complessivo di 19,8 milioni di pernottamenti fuori casa. La vacanza costerà in media 462 euro per persona, producendo un giro d’affari di 4,6 miliardi. È quanto emerge dall’indagine di Federalberghi.