“Yena” è il singolo d’esordio di Njka

Da venerdì 1° novembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “YENA”, il primo singolo di NJKA.

“Yena” è un brano che parla della fine di una relazione e di quanto a volte sia difficile lasciar andare l’altro. Il testo è contorto proprio come il vissuto: si parla velatamente di sensi di colpa, di malinconia, rabbia e a tratti accettazione e rassegnazione; emozioni contrastanti. Con la parola “iena”, ripetuta nel ritornello, si vuole intendere una persona che, anche se involontariamente, risulta aggressiva e crudele a causa del proprio caos mentale e che, in qualche modo accetta quella parte di sé con la consapevolezza di aver ferito qualcuno che non lo meritava.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Scrivendo “Yena” ho provato un grande senso di liberazione dopo essermi sentita fuori posto per mesi. Ho lavorato molto sulla stesura del testo in quanto questo è stato il mio primo brano a NASCERE in italiano…inaspettatamente. Prima di questo momento, infatti, la mia mente (molto probabilmente per i miei ascolti) ha sempre ideato i miei pezzi direttamente in lingua inglese, costringendomi a delle traduzioni che però non rendevano giustizia alla lingua originale, facendomi sentire limitata.

Con “Yena”, anche grazie ai miei maestri del conservatorio che mi hanno spronata all’ascolto di musica più complessa e dai testi più ricercati, sono riuscita finalmente a superare quella barriera e per questo, ho deciso di esordire proprio con lei: nonostante io non sia nella mia “comfort language” in questo brano riesco a sentirmi me stessa e soddisfatta del mio lavoro; esattamente ciò che mi serve!».

Biografia

“Njka” è un nome d’arte legato alle radici nell’infanzia dell’artista e nella sua città d’origine, Catania, un elemento che non poteva essere escluso dal suo percorso artistico. Il nome si riferisce a un nomignolo affettuoso, “nica” (che significa “piccola”), attribuito dai familiari durante i suoi primi anni di vita. Tuttavia, richiama anche una fase della sua infanzia in cui le venivano associati termini come “nana” e “gnoma”, che la facevano sentire inadeguata.

L’artista canta da quando ha iniziato a proferire parole, come le dicono sempre, ma ha cominciato a prendere lezioni di canto all’età di nove anni, affiancando i primi studi del pianoforte, strumento che ha studiato per ben sette anni. Durante questo periodo, ha deciso di mettere temporaneamente in secondo piano la sua voce.

Dal 2015 al 2021, è stata membro del “Piccolo coro del teatro A. Rendano”. In seguito, ha scelto di concentrarsi sulla carriera solistica, spinta dalla necessità di allontanarsi da qualsiasi schema e di trovare la sua identità artistica, dedicandosi alla scrittura e perfezionando la sua tecnica vocale.

La passione per la musica l’ha portata a frequentare e diplomarsi nel 2023 al liceo musicale, dove ha studiato pianoforte e canto lirico. È in quel periodo che ha realizzato che cantare era realmente la sua passione. Di conseguenza, ha deciso di iscriversi al conservatorio, attualmente frequentato, per studiare CANTO POP/ROCK.

