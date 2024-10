“La felicità secondo Leopardi” è il nuovo singolo di Cortellino

Dal 30 ottobre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “La felicità secondo Leopardi”, il nuovo singolo di Cortellino per LaPOP.

“La felicità secondo Leopardi” è un brano che il cantautore ha concepito in una giornata di tristezza. Cercando sul vocabolario il significato della parola “felicità”, con sua sorpresa ha trovato una definizione scritta da Giacomo Leopardi. Leggendo e approfondendo l’argomento, è nato il pezzo. È singolare come la coscienza del malinconico e pessimista di Giacomo Leopardi possa aver dato luce ad una definizione così chiara e pulita della felicità; questo ha colpito profondamente l’artista, emozionandolo a tal punto da spingerlo a scrivere questa canzone e mettersi in gioco. Il brano è stato suonato ed eseguito in una live session da: Matteo Zecchini alle chitarre, Alessandro Perosa alle batterie, Giorgio Biselli al basso, e Liviano Mos al piano/synth. È stato registrato da AbbaZabba e mixato da Glitch.

Commenta l’artista a proposito del brano: “In un mondo che tende a distrarre le persone dall’effettivo raggiungimento della felicità guardare al passato ed alle parole dei letterati ci fa dare uno sguardo più nel nostro profondo”.

Biografia

Enrico Cortellino è un cantautore di Trieste. Dopo 10 anni di carriera musicale sotto lo pseudonimo di Cortex, nel 2018 Enrico intraprende un nuovo percorso musicale, più maturo e introspettivo, sotto il nome Cortellino. Inaugura questo nuovo progetto nell’ottobre dello stesso anno col singolo “140 km/h”, cover di Ivan Graziani, e relativa videoclip casting Nikita Pelizon. Il brano, assieme ai successivi singoli “Usami”, “Cuore Logico” e “Solo quando sbaglio” (presentato in anteprima su Rolling Stone Italia), anticipa l’album “Solo quando sbaglio” (LaPOP 2019), seguito in estate dal #soloquandosbaglioTOUR. Nel 2020 escono poi: “Un sorriso” feat. Yane; “Elettra” e “Un discorso da coniglio”. Il 2021 è segnato dall’uscita del singolo “Il pensiero da nulla fugge”, dalla collaborazione col producer Glitch, autore del rework in chiave dance di alcuni classici del cantautore e dall’uscita della cover de “La stagione dell’amore” di Battiato, mentre nel gennaio del 2022 escono la cover dello storico brano di Lucio Dalla “Caruso” e i singoli: “Non ho bisogno di niente”, “Lento” e “Mente libera”. Il 2023 è l’anno di: “Rivoluzione digitale”, mentre nel 2024 escono: “Il mondo pieno di guai”, “La gioia dei bambini” e “La felicità secondo Leopardi” il nuovo singolo disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 30 ottobre 2024.